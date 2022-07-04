Samanyolu Haber /Ekonomi / Enflasyon rakamlarına dolar tepkisi: 17,00 TL'ye doğru koşuyor /04 Temmuz 2022 12:40

Enflasyon rakamlarına dolar tepkisi: 17,00 TL'ye doğru koşuyor

Türkiye İstatistik Kurumu'nun, haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasının ardından piyasalar ilk tepkiyi verdi. Dolar 16,74 liradan 16,80'e yükseldi.

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Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı.

Enflasyon haziranda aylık bazda yüzde 4,95 artarken yıllık bazda yüzde 78,62 oldu.

Enflasyonun yüzde 80,4 olduğu 1998 yılından bu yana görülen en yüksek oran olduğu belirtildi.

Temmuz ayının ilk haftasında sabah saatlerine sakin bir seyirle başlayan piyasalar, enflasyona ilk tepkiyi verdi.

Böylelikle dolar 16,74 liradan 16,80'e yükseldi. Euro ise aynı dakikalarda 17,4824 liradan 17,50 seviyelerine geldi.

Dolar kuru 2 hafta önce BDDK'nın kararı öncesi 17.50 TL'ye kadar çıkmıştı.

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