Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyon verileri dövizin ateşini yükseltti: Zirvede yeni rekorlar kırıldı /04 Mart 2024 17:07

Enflasyon verileri dövizin ateşini yükseltti: Zirvede yeni rekorlar kırıldı

Yükseliş trendinde olan, peş peşe rekor üstüne rekorlar kıran Dolar ve Euro, enflasyon rakamların açıklanmasının ardından yeni zirveyi gördü. Dolar, ilk kez 31,53 TL seviyesine çıktı, Euro ilk kez 34,26 TL'yi gördü, Sterlin lik kez 40 TL'yi görerek rekor kırdı.

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Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından güne rekorla başlayan döviz kurundan yeni rekorlar peş peşe geldi. Dolar, ilk kez 31,53 TL seviyesine kadar yükselirken, Euro da ilk kez 34,26 TL seviyesini gördü. Sterlin/TL kuru da tarihinde ilk kez 40’ı aşarak rekor kırdı.

TÜİK, bugün enflasyon rakamlarını şubatta yıllık yüzde 67,07, aylık ise yüzde 4,53 olarak açıkladı. TÜİK verileri açıklamadan önce de yükselişte olan ve rekor kıran Dolar ve Euro, rakamların açıklanmasının ardından yükselişlerinde daha da ivme kazanarak yine rekor tazeledi.

YENİ REKORLAR PEŞ PEŞE
Dolar/TL, saat 15.25 itibarıyla 31,5370 seviyesine kadar çıkıp yeniden tarihi zirvesini yeniledi. Doların önceki kapanışı ise 31,3540 seviyesinden gerçekleşmişti.

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DOLAR DA EURO DA YÜKSELİŞTE
Euro/TL ise, 34,2603 seviyesine kadar yükselerek tekrar rekor kırdı. Euro, önceki kapanışını da 34,0503 seviyesinden yapmıştı.
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