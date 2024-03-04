Enflasyon verileri dövizin ateşini yükseltti: Zirvede yeni rekorlar kırıldı

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı enflasyon verilerinin ardından güne rekorla başlayan döviz kurundan yeni rekorlar peş peşe geldi. Dolar, ilk kez 31,53 TL seviyesine kadar yükselirken, Euro da ilk kez 34,26 TL seviyesini gördü. Sterlin/TL kuru da tarihinde ilk kez 40’ı aşarak rekor kırdı.







TÜİK, bugün enflasyon rakamlarını şubatta yıllık yüzde 67,07, aylık ise yüzde 4,53 olarak açıkladı. TÜİK verileri açıklamadan önce de yükselişte olan ve rekor kıran Dolar ve Euro, rakamların açıklanmasının ardından yükselişlerinde daha da ivme kazanarak yine rekor tazeledi.





YENİ REKORLAR PEŞ PEŞE

Dolar/TL, saat 15.25 itibarıyla 31,5370 seviyesine kadar çıkıp yeniden tarihi zirvesini yeniledi. Doların önceki kapanışı ise 31,3540 seviyesinden gerçekleşmişti.





Dolar'dan Sonra Sterlin De Rekor Kırdı: İlk Kez 40 TL'yi Gördü Sterlin De Rekor Kırdı: İlk Kez 40 TL'yi Gördü





DOLAR DA EURO DA YÜKSELİŞTE

Euro/TL ise, 34,2603 seviyesine kadar yükselerek tekrar rekor kırdı. Euro, önceki kapanışını da 34,0503 seviyesinden yapmıştı.