Samanyolu Haber /Gündem / Enflasyon yüzde 60'ı geçince Ekonomi Bakanı istifa etti ama Nebati değil! /04 Temmuz 2022 14:23

Enflasyon yüzde 60'ı geçince Ekonomi Bakanı istifa etti ama Nebati değil!

Arjantin’de enflasyon rakamlarının yükselmesi ve Peso'nun değer kaybetmesinin ardından Ekonomi Bakanı Martin Guzman, istifa etti. Guzman’ı istifaya götüren süreçte, enflasyonun yüzde 60’ı geçmesi ve Arjantin pesosunun dolar karşısında değer kaybetmesi etkili oldu.

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Dünyada en yüksek enflasyona sahip ülkeler arasında yer alan Arjantin, Haziran ayı rakamlarına göre Türkiye’nin hemen arkasında yer alıyor. Arjantin, dünyanın en yüksek enflasyon oranları sıralamasında 6’ncı olan Türkiye’nin ardından 7’nci sırada bulunuyor. Mayıs ayı rakamlarına göre Arjantin’deki resmi enflasyon oranı %60,7.

Ancak enflasyon oranının bu denli yüksek olması, ülkedeki ekonomik krizi derinleştiriyor. Son olarak ekonomik krizin etkisiyle ülkenin Ekonomi Bakanı Martin Guzman istifa etti. 2019’da göreve başlayan Guzman Uluslararası Para Fonu (IMF) ile ülkenin dış borcunu yeniden yapılandırma müzakerelerini yürütmüştü.

Arjantin yüzde 60’ı aşan enflasyon ve değer kaybeden bir para birimiyle karşı karşıya. Guzman’ın istifasından önceki hafta da Arjantin pesosu dolar karşısında değer kaybetmişti.

Arjantinli bakan, Devlet Başkanı Alberto Fernandez’e yazdığı istifa mektubunda koalisyon hükümeti içindeki ayrılıklara işaret etti. Fernandez’in de ekonomik krizden çıkış yolları konusunda yardımcısı Cristina Fernandez de Kirchner ile fikir ayrılığı yaşadığı biliniyor.

Guzman istifasını, Kirchner’ın ekonomide bugüne kadar attıkları adımları övdüğü bir konuşma yaptığı sırada duyurdu.  Bakan istifa ederken, koalisyon hükümetinin yerine birini seçmesi için siyasi bir anlaşmaya ihtiyaç duyacağını belirtti.

2007-15 yılları arasında devlet başkanlığı yapan Kirchner, ekonomik krizin halkın sırtına yüklenmesini eleştiriyor. Guzman’ın uyguladığı bütçe açığını azaltma ve mali sıkılaşma politikalarını da tasvip etmiyordu.

Yeni ekonomi bakanının Kirchner’ın görüşüyle uyumlu olması durumunda tasarruf önlemlerinin gevşetilmesi ve devletin ekonomiye müdahalesinin artması mümkün görülüyor. Bu durum IMF’yi mutlu etmese de buna itiraz edemeyebilirler. Zira IMF, Arjantin ile imzaladığı 44 milyarlık pakette yeterince koşul bulundurmadığı gerekçesiyle bazı analistler tarafından eleştirilmişti.


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