Enflasyonda ‘zirve’ bekleniyor

Son dönemde döviz kurunda yaşanan gelişmeler sonrasında tüm dikkatler 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Bloomberg HT Araştırma Birimi tarafından yapılan ankete göre kurumlar Aralık ayı enflasyonunun yüzde 29,6 seviyesine çıkmasını öngördü.







Enflasyon, piyasanın öngördüğü seviyeye çıkarsa 2002 yılından bu yana görülen en yüksek seviye kaydedilmiş olacak. Ankette yıllık enflasyona ilişkin en yüksek beklenti yüzde 37,3 olurken, en düşük beklenti ise yüzde 24 olarak gerçekleşti.







Ankette aylık enflasyon beklentisi ise yüzde 8,1 oldu. Aylık enflasyona ilişkin en yüksek beklenti yüzde 14,6 seviyesinde belirlenirken, en düşük beklenti ise yüzde 3,5 olarak kaydedildi.





TÜİK’e göre enflasyon 2021 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 3,51, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,31 artmıştı. TÜİK’in, zamların yağmur gibi yağdığı Aralık ayı için nasıl bir veri açıklayacağı merak konusu.





Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise kasım ayı enflasyonunu yüzde 9,91, yıllık enflasyonu ise 58,65 olarak açıklamıştı.



