Samanyolu Haber /Gündem / ‘Talimatla 1,5 milyon kişi hakkında terör soruşturması açan yargıya mı güveneceğiz?’ /28 Aralık 2021 17:26

‘Talimatla 1,5 milyon kişi hakkında terör soruşturması açan yargıya mı güveneceğiz?’

’İçişleri Bakanlığı’nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde “terörle irtibatlı/iltisaklı” çalışanlar olduğu iddiasıyla soruşturma başlatmasının yankıları sürüyor. Teftişe tepki gösteren DEVA Partisi yöneticileri yargının içinde olduğu duruma dikkat çekerek "Talimatla 1,5 milyon kişi hakkında terör soruşturması açan yargıya mı güveneceğiz?’ diye sordu.

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İddialara çok sert cevap veren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Devlet değil misiniz? Terörist var ise gereğini yapın” dedi.

İmamoğlu’nun bu ifadesine Demokrasi ve Atılım Partisi’nden (DEVA) Genel Başkan Ali Babacan başta olmak üzere üst düzey eleştiri ve “düzeltme” geldi. Siyasallaşmış yargının 1,5 milyon insanı “terörist” ilan ettiğini hatırlatan DEVA’lı yöneticiler, böyle bir yargının İBB’deki “terörist” olduğu iddiasına nasıl güvenileceğini sorguladı.
 
BABACAN: 1,5 MİLYON İNSAN HAKKINDA TERÖR ÖRGÜTÜ MENSUPLUĞUYLA İLGİLİ SAVCILIK SÜRECİ İŞLETİLMİŞ

Ali Babacan, İBB’ye yönelik sürecin “siyasi hamle” olduğunu kaydederek, “İBB ile ilgili böyle bir süreci başlatmak siyasi bir hamle. Hukuki açıdan elle tutulur bir şey yok. 1 buçuk milyon insan hakkında terör örgütü mensupluğuyla ilgili savcılık süreci işletilmiş. Terör örgütü dediğiniz yüz kişidir, bindir, üç bindir, beş bindir” ifadeleriyle terörle irtibat/iltisak tartışmasına tepki gösterdi.
 
‘BİLDİK TARZLARI…’

DEVA Partisi Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu da yine 1,5 milyon insana soruşturma açılmasını hatırlatarak, “1,5 milyondan fazla insanı boş laflarla terör örgütleri ile irtibatlı ve iltisaklı gösterenler için İstanbul’da birkaç yüz kişiyi daha bu sayıya eklemeleri şaşırtmamalı, bildik tarzları…” değerlendirmesinde bulundu.
 
DEVA Partisi’nden son dikkat çekici çıkış ise Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Emin Ekmen’den geldi. Ekmen, İmamoğlu’nun “Devlet değil misiniz? Terörist var ise gereğini yapın” çıkışını “tehlikeli” bulduğunu söyleyerek, “Sn İmamoğlu’nun, İBB’de terörist çalışan olduğu iddialarına karşı; “devlet değil misiniz? terörist var ise gereğini yapın” şeklindeki çıkışını çok tehlikeli buluyorum. Her gün eleştirilen, talimatla 1.5 milyon kişi hakkında terör soruşturması açan yargıya mı güveneceğiz?” diye sordu.
 
‘YARGI SÜRECİ İŞLETİLİRSE BAĞIMSIZ VE TARAFSIZ FAALİYET OLDUĞUNU MU DÜŞÜNECEĞİZ’

“Siyasi talimatla çalışan, emniyet fezlekelerini hükme dönüştüren, adalete güveni adeta sıfırlayan bir yargı sisteminin bu konuda hukuka uygun, adil bir soruşturma ve yargılama yapacağını düşünemeyiz” diyen Ekmen, “Bu çağrıdan sonra, sadece siyasi söylemi desteklemek için bazı kişiler hakkında yargı süreci işletilirse ve bu süreç, belediye yönetimi hakkında da verilecek kararlara dayanak kılınırsa; bağımsız ve tarafsız bir yargı faaliyeti olduğunu mu düşüneceğiz?” yorumunda bulundu.
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