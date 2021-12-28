Samanyolu Haber /Gündem / Ünlü ekonomistten Erdoğan'a: 'Sahtekarlığından başka bir şey değil' /28 Aralık 2021 17:01

Ünlü ekonomistten Erdoğan'a: 'Sahtekarlığından başka bir şey değil'

Dünyaca ünlü ekonomist Steve Hanke, Türkiye'nin gerçek enflasyon oranını hesapladı. Yüzde 65 çıkan enflasyon oranına ekonomist Hanke, "Bu durum, Erdoğan ve TCMB'nin sahtekarlığından başka bir şey değil" dedi.

SHABER3.COM

Johns Hopkins üniversitesinden ekonomist Prof. Steve Hanke, Twitter hesabından Türkiye'nin gerçek enflasyonunu açıkladı.

Hanke, sosyal medya hesabından açıkladığı verilere göre, Türkiye'deki enflasyon açıklanan resmi verilerin 3 katı olduğunu gösteriyor. 

"Türkiye'nin yıllık enflasyonunu yüzde 65,04 olarak ölçüyorum. Bu arada basın, Erdoğan'ın kukla TCMB yetkililerinin kasım ayında verdiği yıllık enflasyon ise yüzde 21.31" ifadelerini kullanan Prof. Steve Hanke, "RTE ve TCMB'nin günlük sahtekârlığından başka bir şey değil" açıklamasında bulundu.


Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ünlü ekonomistten Erdoğan'a: 'Sahtekarlığından başka... Sonraki Haber >>

HDP'de katliamdan dönüldü

HDP'de katliamdan dönüldü

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Biden'a canlı yayında telefon şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:15:21