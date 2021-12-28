Samanyolu Haber /Dünya / Kabustu umut oldu: Omicron Covid-19'un sonunu mu getirecek? /28 Aralık 2021 16:43

Kabustu umut oldu: Omicron Covid-19'un sonunu mu getirecek?

Dünyaya korku salan omicron varyantıyla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Güney Afrikalı bilim insanları, Omicron varyantının Delta varyantını ortadan kaldırabileceğini söylüyor.

SHABER3.COM

Güney Afrikalı bilim insanlarının araştırmalarına göre, Omicron varyantıyla enfekte olan hastaların bağışıklığı, Delta varyantına yakalananlara kıyasla artıyor. 

Cumhuriyet'te yer alan habere göre Güney Afrikalı bilim insanlarının yeni çalışması, örneklem olarak sadece az sayıdaki bir grup insanı kapsadı ve henüz hakemli bir incelemeden geçmedi. Ancak çalışmada, Omicron ile enfekte olan kişilerin, özellikle aşılananların, Delta varyantına karşı gelişmiş bağışıklık geliştirdiğini bulundu.

Araştırmaya, Güney Afrika'da Omicron varyantı ile enfekte olan aşılı ve aşısız 33 kişi dahil edildi.

OMICRON VARYANTI VÜCUTTAN DAHA KOLAY ATILIYOR

Araştırmada, aşıdan sonraki 14 gün içinde Omicron'un vücuttan atılmasının 14 kat arttığını tespit edilirken, Delta varyantının vücuttan atılmasında ise 4.4 katlık bir artış olduğu da ortaya çıktı.

Çalışmayı yürüten bilim insanları, "Omicron ile enfekte olmuş bireylerde Delta varyantının vücuttan atılmasındaki artışın, Delta'nın bu bireyleri yeniden enfekte etme yeteneğinin azalmasına neden olabilir" dedi.

Araştırmacılar, araştırma bulguları "Delta varyantını değiştiren Omicron ile tutarlıdır, çünkü Delta'yı nötralize eden ve Delta ile yeniden enfeksiyon kapma riskini azaltan bir bağışıklığı ortaya çıkarabilir" diye konuştu.

OMICRON, PANDEMİ ETKİLERİNİ AZALTABİLİR

Bilim insanlarına göre, Omicron'un Delta'nın yerini alma durumu, Omicron'un Delta'ya kıyasla daha az patojenik olup olmamasına bağlı olacak.

Araştırmacılar, "Bu durumda, Covid-19 şiddetli hastalık insidansı azalacak ve enfeksiyon, bireyler ve toplum için daha az hasar verici hale gelebilir" diye konuştu.

Güney Afrika'daki Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde profesör olan Alex Sigal, Pazartesi günü Twitter'da, Omicron'un Güney Afrika deneyiminden göründüğü gibi, daha az patojenik olması halinde "bu durum, Delta'nın ortadan kalkmasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Daha önceki bir Güney Afrika çalışmasında ise, Omicron ile enfekte olan kişiler Delta varyantına kıyasla daha az hastaneye yatış ve ciddi hastalık riski taşıdığı bulunmuştu, fakat araştırmacılar bunun bir kısmının yüksek popülasyon bağışıklığından kaynaklandığını düşünüyor.

İlk olarak Kasım ayında Güney Afrika ve Hong Kong'da tespit edilen Omicron varyantı, kısa bir sürede dünyaya yayıldı ve bazı ülkelerdeki hastaneler hizmet vermekte zorlandı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Kabustu umut oldu: Omicron Covid-19'un sonunu mu getirecek? Sonraki Haber >>

HDP'de katliamdan dönüldü

HDP'de katliamdan dönüldü

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

‘Ümide Yolculuk’ başlıyor

Bingöl'de ortalık karıştı

Bingöl'de ortalık karıştı

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

Togg'un tanıtımında tuhaf ve sert müdahale!

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

İmamoğlu'ndan Soylu'ya cevap

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

Gizemli uçak X-59'dan çarpıcı görüntüler!

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

70’lik işportacı teyzeden iktidara ekonomi dersi

Alaeddin Yavaşça

Alaeddin Yavaşça

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Yapılan en büyük uzay teleskobu fırlatıldı

Biden'a canlı yayında telefon şoku

Biden'a canlı yayında telefon şoku
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:14:37