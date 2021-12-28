Kabustu umut oldu: Omicron Covid-19'un sonunu mu getirecek?

Güney Afrikalı bilim insanlarının araştırmalarına göre, Omicron varyantıyla enfekte olan hastaların bağışıklığı, Delta varyantına yakalananlara kıyasla artıyor.







Cumhuriyet'te yer alan habere göre Güney Afrikalı bilim insanlarının yeni çalışması, örneklem olarak sadece az sayıdaki bir grup insanı kapsadı ve henüz hakemli bir incelemeden geçmedi. Ancak çalışmada, Omicron ile enfekte olan kişilerin, özellikle aşılananların, Delta varyantına karşı gelişmiş bağışıklık geliştirdiğini bulundu.







Araştırmaya, Güney Afrika'da Omicron varyantı ile enfekte olan aşılı ve aşısız 33 kişi dahil edildi.





OMICRON VARYANTI VÜCUTTAN DAHA KOLAY ATILIYOR





Araştırmada, aşıdan sonraki 14 gün içinde Omicron'un vücuttan atılmasının 14 kat arttığını tespit edilirken, Delta varyantının vücuttan atılmasında ise 4.4 katlık bir artış olduğu da ortaya çıktı.





Çalışmayı yürüten bilim insanları, "Omicron ile enfekte olmuş bireylerde Delta varyantının vücuttan atılmasındaki artışın, Delta'nın bu bireyleri yeniden enfekte etme yeteneğinin azalmasına neden olabilir" dedi.





Araştırmacılar, araştırma bulguları "Delta varyantını değiştiren Omicron ile tutarlıdır, çünkü Delta'yı nötralize eden ve Delta ile yeniden enfeksiyon kapma riskini azaltan bir bağışıklığı ortaya çıkarabilir" diye konuştu.





OMICRON, PANDEMİ ETKİLERİNİ AZALTABİLİR





Bilim insanlarına göre, Omicron'un Delta'nın yerini alma durumu, Omicron'un Delta'ya kıyasla daha az patojenik olup olmamasına bağlı olacak.





Araştırmacılar, "Bu durumda, Covid-19 şiddetli hastalık insidansı azalacak ve enfeksiyon, bireyler ve toplum için daha az hasar verici hale gelebilir" diye konuştu.





Güney Afrika'daki Afrika Sağlık Araştırma Enstitüsü'nde profesör olan Alex Sigal, Pazartesi günü Twitter'da, Omicron'un Güney Afrika deneyiminden göründüğü gibi, daha az patojenik olması halinde "bu durum, Delta'nın ortadan kalkmasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.





Daha önceki bir Güney Afrika çalışmasında ise, Omicron ile enfekte olan kişiler Delta varyantına kıyasla daha az hastaneye yatış ve ciddi hastalık riski taşıdığı bulunmuştu, fakat araştırmacılar bunun bir kısmının yüksek popülasyon bağışıklığından kaynaklandığını düşünüyor.





İlk olarak Kasım ayında Güney Afrika ve Hong Kong'da tespit edilen Omicron varyantı, kısa bir sürede dünyaya yayıldı ve bazı ülkelerdeki hastaneler hizmet vermekte zorlandı.