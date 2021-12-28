Ceza yaptırımıyla karşı karşıya kalan market zincirleri indirime gidiyor

Doların 18,40 TL’ye çıktığı günlerde fiyat artışı yapmak mecburiyetinde kaldıklarını belirten zincir marketler kurun 12 TL’nin altına inmesi sebebiyle zamların bir kısmını geri almaya başladı.







Zincir marketlerden biri olan CarrefourSa bazı ürünlerde yüzde 30’a varan indirim gerçekleştirdiğini duyururken, Migros meyve-sebzelerdeyüzde 10 indirim uygulamaya başladığını açıkladı. Şok Market de dün temel tüketim ürünlerinde indirime gidildiğini duyurmuştu.





İLK AÇIKLAMA SABANCI’NIN İŞTİRAKİ CARREFOUR’DAN GELDİ





CarrefourSa’dan yapılan açıklamada, “Tedarikçilerimize gönderdiğimiz bilgilendirme yazısında döviz kurundaki düşüşe dikkat çekerek kendilerinden tedarik fiyatlarını 20 Kasım 2021 tarihi öncesindeki kur seviyesine göre güncellemelerini talep ettik. Biz de bu indirimi derhal reyon fiyatlarımıza yansıtmayı taahhüt ediyoruz. Tedarikçilerden aldığımız dönüşler ile fiyat indirimlerimiz artarak devam edecek.” denildi.







CarrefourSA belirli markalardaki süt, ayçiçeği yağı, kaşar peyniri, domates salçası su, maden suyu, tere yağ, tost peyniri, ıslak havlu, makarna çeşitleri, çay, zeytinyağı, un, pirinç, deterjan, kâğıt havlu, tuvalet kâğıdı ile domates, ayva, avokado ve karnabahar ürünlerinde yüzde 30’a varan indirime gidildi.





MİGROS: MEVYE-SEBZELERDE YÜZDE 10 İNDİRİM





Migros’tan yapılan açıklamada, “Üreticilerle yoğun görüşmeler yaparak indirimli fiyatları uyguluyoruz. Tüketicinin rahatlaması için girdi düşüşü beklemeden tedarik ettiğimiz meyve-sebzelerde kendi kaynaklarımızdan karşılanmak üzere, tüm meyve-sebzelerde bütün mağazalarımızda yüzde 10 indirim uygulanmaya başlandı.” denildi.





Migros üretici ve tedarikçinin indirim yapması ile birlikte un, yağ, şeker gibi temel ürün ve ihtiyaçlar dahil tüm ürünlerdeki indirimlerin de hiç bekletilmeden aynı gün içinde etiketlere yansıttığını kaydetti.







Açıklamada, “İndirimlerde anahtar konumunda olan üreticilerin, kurlar düşüp stabil oldukça öngörüsü netleşecektir. Bu da perakendecilerin fiyatlarına indirimler olarak yansıyacaktır. Üreticilerin yaptığı indirimlerin yanında ambalaj girdisi gibi maliyetlerde kontrol altına alınabilirse indirimler daha da etkinleşecektir.” denildi.





ŞOK’TA 5 LİTRELİK AYÇİÇEĞİ YAĞININ FİYATI 109 LİRAYA İNDİ





Şok Market’ten yapılan açıklamada ise, “Her zaman yapılan fiyat indirim kampanyalarına ek olarak, döviz kurunun düşmesi kaynaklı, temel tüketim ürünlerinde fiyat indirimi yapıldı.” denildi.





Şok Market’te 5 litrelik ayçiçeği yağının satış fiyatı 119 liradan 109 liraya, 1 kilogram çay 37,5 liradan 33,5 liraya, 1 litre süt 7,90 liradan 6,90 liraya, 30’lu yumurtanın fiyatı 38,90 liradan 35,70 liraya, 700 gram taze kaşar 49,90’dan 39,90’a indirildi.





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kura bağlı fiyat artışlarından marketleri sorumlu tutarak “Döviz artarken fiyatları yükseltenlerden şimdi de indirmelerini bekliyoruz.” demişti. Ticaret Bakanlığı’na bağlı denetim elemanları ile belediye zabıtaları da etiket kontrolleri yapmaya başlamış ve bazı marketlere idari para cezası yazılmıştı.



