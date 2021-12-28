Avrupa Mülteci ve Sürgün Konseyi’nden Yunanistan’a “geri itmeleri” soruşturma çağrısı

Dünyada önde gelen uluslararası mülteci derneklerinden biri olan Avrupa Mülteci ve Sürgün Konseyi (ECRE), openDemocracy adlı elektronik siyasi dergi tarafından hazırlanan bir raporun, yüzlerce mültecinin Yunanistan makamları tarafından Türkiye sınırında yasadışı bir şekilde geri itildiğini ortaya koymasının ardından bağımsız bir soruşturma yürütülmesi çağrısında bulundu.







39 ülkeden 105 sivil toplum kuruluşunun ittifakı olan ECRE, Yunan makamlarından “sınırlarındaki ihlalleri soruşturmak için bağımsız bir mekanizma oluşturması” talebinde bulundu. Yunan makamlarının kendi ihlallerine ilişkin soruşturma yürütemeyeceğini belirten ECRE sözcüsü, ciddi bir soruşturmanın kesinlikle bağımsız olması gerektiğini vurguladı.





ECRE sözcüsü openDemocracy’ye verdiği demeçte, “Yunanistan’ın kendi polisi hakkında ciddi bir soruşturma yürütmeye istekli olduğuna dair hiçbir belirti yok. Yunan makamlarının insanları hem karadan hem de denizden Türkiye’ye geri ittiği yaygın olarak belgelenmiş bir gerçektir. Belgelenmiş binlerce geri itme vakası var ve bu uygulama yadsınamaz.” dedi.





Mültecileri kaçtıkları ülkelere geri göndermek, bir ülkenin mültecileri veya sığınmacıları siyasi zulme maruz kalabilecekleri bir ülkeye dönmeye zorlamasını yasaklayan uluslararası geri göndermeme yasasına göre yasa dışıdır.







Yaşadıkları openDemocracy tarafından belgelenen üç Türk vatandaşının 28 Eylül’de Yunan yetkililer tarafından işkence gördüğü iddia edildi. Bu kişiler, Türkiye’nin sahil kasabası Kuşadası’ndan Yunanistan’ın Samos adasına giden 3,6 kilometrelik bir rotayı yüzerek geçtiler. Daha sonra iç kesimlere doğru yürüdüler ve kıyıdan on kilometre uzakta liman polisi tarafından yakalandılar.





Üç adam yasadışı bir şekilde Türkiye’ye geri itilmek üzere bir tekneye bindirildiler, sonra bu kişilerden ikisi Türk hükümetinin siyasi muhalifi oldukları için düzmece terör suçlamalarıyla tutuklandılar.





openDemocracy tarafından derlenen bilgilere göre, Mayıs ayından bu yana geri itilenlerin en az 76’sı, Türk makamları tarafından düzmece terör suçlamalarıyla tutuklandı. Dergi, bu tutuklamaların, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türk ve Kürt muhaliflerini hedef alan baskılarının bir parçası olarak görüldüğünü vurguladı.

