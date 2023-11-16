Engin Polat'ın cezaevi değişti

Anadolu başsavcılığınca, Polat çiftinin de aralarında olduğu şüpheliler hakkında ‘suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, vergi usul kanunu ile futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi kanunlarına muhalefet‘ suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.





Şüphelilerden 14’ünün tutuklandığı soruşturma kapsamında Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan şüphelilerden Alper Kürşat Polat ve Zekayi Tepe, Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na sevk edildi.





Engin Polat ve babası Sezgin Polat Çorlu Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilirken, şüphelilerden Can Polat, Halit Polat, Can Doğu ve Metin Yılmaz Tekirdağ Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na nakledildi.





Şüphelilerin usulü bir işlem gereği cezaevlerinin değiştirildiği öğrenildi.









Aralarında Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun da olduğu diğer altı şüpheli ise Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalmaya devam ediyor.





Ne olmuştu?

İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım’da düzenlenen operasyonda, Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da aralarında bulunduğu 17 şüpheli gözaltına alınmıştı.





Soruşturma kapsamında daha önce şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyal ve defterlere el konulan Polat çiftinin de yer aldığı şüphelilerle ilgili Mali Suçları Araştırma Kurulunca (MASAK) ön inceleme raporu hazırlanmış, raporda, tasfiye halindeki üç firmadan aile bireylerine ait şirketlere sözde ticaret karşılığında sahte fatura kesilmesi yöntemiyle 200 milyon lira para girişi olduğu belirlenmişti.









Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında transfer edildiği, son aşamada ise Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul isimli firmada toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç alındığının tespitinin ardından İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kimliklerini belirlemiş, İstanbul merkezli Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemişti.





Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren ekipler, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal şirketin Ankara’da başka bir firmaya isim hakkını verdiğini, bu firmanın hesabındaki 1 milyon 800 bin liranın da ortakların kişisel hesaplarına aktarılmaya çalışıldığını tespit etmişti.





Paraya bloke koyduran ekipler dört şüpheliyi gözaltına almış, genişletilen soruşturmada aranan üç zanlı daha yakalanmıştı.





Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu’nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 14’ü tutuklanmış, 9’u ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.





Hakimlik 27 şirkete ise kayyım atanmasına hükmetmişti.





Küçükçekmece başsavcılığınca Bahçeşehir 1. Kısım Doğa Parkı’nda bulunan Banu Parlak’a ait güzellik merkezinin 1 Ekim’de saat 02.00 ve 04.30 sıralarında motosikletli şüphelilerce kurşunlanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Dilan, Engin ve Sezgin Polat, “silahlı saldırıya azmettirme” suçundan da tutuklanmıştı.