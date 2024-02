Erbakan açıkladı: İstanbul'a enişte aday

Sözcü'de yer alan habere göre Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan; partisinin Ankara, İzmir ve İstanbul adaylarını duyurdu. Yeniden Refah Partisi'nin İstanbul adayı Mehmet Altınöz, Ankara adayı Suat Kılıç ve İzmir adayı ise Cemal Arıkan oldu.



YRP'nin İstanbul'da Necmettin Erbakan'ın kızı Elif Erbakan Altınöz'ü aday gösterebileceği gündeme gelmişti. Fatih Erbakan, kardeşi yerine onun eşini İstanbul adayı olarak açıkladı.



GENÇLERE DRİFT VAADİ



Yerel seçimlerde AKP ile ittifak yapmayı reddeden Cumhur İttifakı ortağı YRP’nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, 2028 yılında iktidar olacaklarını öne sürdü. Seçim kampanyalarındaki en ilginç vaadi de Erbakan dile getirdi ve "Gençlerimiz için ileri sürüş pistleri açacağız. Gençlerimiz arasında her gün daha da yaygınlaşan drift atma heyecanını ileri sürüş pistlerinde gerçekleştirmelerini sağlayacağız. Bu pistlerde hız tutkularını tatmin edecekler" dedi.



Erbakan mevcut belediyelerin içkili konserler ile LGBT etkinliklerine destek verdiğini de savundu.



ENİŞTE ADAY OLDU



YRP, Ankara Atatürk Spor Salonu’nda düzenlediği etkinlik ile belediye başkan adaylarını tanıttı. YRP'nin İzmir adayı İl Başkanı Cemal Arıkan, Ankara adayı AKP’li eski Bakan Suat Kılıç ve İstanbul adayı da Genel Başkan Fatih Erbakan’ın ablası ile evli olan eniştesi Mehmet Altınöz oldu. Etkinlikte Erbakan için yazılan "Tanıdım seni yiğit/ Sen madde değil manasın/ Her zaman ve her yerde/ Hakkı haykıran Fatih Erbakan’sın" dizelerinden oluşan şiir de okundu.