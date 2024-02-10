Rusya St.Petersbug limanlarında güvenlik önlemlerini artırdı

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Leningrad bölgesinde bulunan Vyborg, Vysotsk, Primorsk ve Ust-Luga limanlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının (İHA) olası saldırılarına karşı yüksek hazırlık durumu ilan edildi.





Leningrad bölgesi valisi Alexander Drozdenko, ocak ayında bölgedeki tüm kritik altyapı tesislerinde yüksek hazırlık durumu ilan etmiş ve güvenlik birimleri ile kolluk kuvvetlerine, çevre bölgelerde İHA tespit edilmesi durumunda bunları imha etme emri vermişti.





Ukrayna, yılbaşından sonra Rusya’nın kritik tesislerine yönelik İHA saldırılarını artırdı. Son haftalarda en çok saldırı St.Petersburg yönünde gerçekleşti. Bazı rafineri ve liman bölgesinde saldırılar sonucu ufak çaplı hasarlar oluştu.