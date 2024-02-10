Samanyolu Haber /Dünya / Rusya St.Petersbug limanlarında güvenlik önlemlerini artırdı /10 Şubat 2024 17:02

Rusya St.Petersbug limanlarında güvenlik önlemlerini artırdı

Ukrayna İHA’larının hedefi haline gelen Leningrad bölgesinde, özellikle limanların bulunduğu alanlarda hava savunma sistemleri ve radarlarla güvenlik önlemleri artırıldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

Rusya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Leningrad bölgesinde bulunan Vyborg, Vysotsk, Primorsk ve Ust-Luga limanlarında, Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne ait insansız hava araçlarının (İHA) olası saldırılarına karşı yüksek hazırlık durumu ilan edildi.

Leningrad bölgesi valisi Alexander Drozdenko, ocak ayında bölgedeki tüm kritik altyapı tesislerinde yüksek hazırlık durumu ilan etmiş ve güvenlik birimleri ile kolluk kuvvetlerine, çevre bölgelerde İHA tespit edilmesi durumunda bunları imha etme emri vermişti.

Ukrayna, yılbaşından sonra Rusya’nın kritik tesislerine yönelik İHA saldırılarını artırdı. Son haftalarda en çok saldırı St.Petersburg yönünde gerçekleşti. Bazı rafineri ve liman bölgesinde saldırılar sonucu ufak çaplı hasarlar oluştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Rusya St.Petersbug limanlarında güvenlik önlemlerini artırdı Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:47:37