Samanyolu Haber /Gündem / Berlin ve Washington Ukrayna’ya yardım konusunda ağırdan alıyor /10 Şubat 2024 17:04

Berlin ve Washington Ukrayna’ya yardım konusunda ağırdan alıyor

ABD’nin Ukrayna yardım paketi, bir kez daha Senato’ya takılırken, Almanya Başbakanı Scholz, Kiev'e tek başına askeri yardım sağlayacak kadar 'büyük olmadığını' söyledi.

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ABD’nin Ukrayna ve İsrail için askeri yardım için ayırdığı 118 milyar dolarlık yardım paketi, bir kez daha Senato’ya takılırken, Almanya Başbakanı Scholz, ABD ziyareti öncesinde yaptığı açıklamada ülkesinin Kiev'e tek başına askeri yardım sağlayacak kadar 'büyük olmadığını' söyledi.  

Senato'daki Cumhuriyetçi üyeler, Ukrayna ve İsrail'e yardımı da içeren118 milyar dolarlık paketin gündeme alınmasını ‘Biden yönetiminin sınır güvenliğiyle ilgili önlemleri yetersiz' diyerek bloke etti. Oylamada 49 evet oyuna karşılık 50 hayır oyu çıkarken, tasarının ilerlemesi için gereken 60 oy bulunamadı.  

Tasarıya, Cumhuriyetçi senatörler Susan Collins, Lisa Murkowski, James Lankford ve Mitt Romney evet oyu verirken, Demokrat senatörler Ed Markey, Bob Menenez, Alex Padilla ve Elizabeth Warren ile bağımsız senatör Bernie Sanders hayır oyu kullandı.

Öte yandan Brüksel’deki NATO karargahında yapılan toplantı sonrası açıklama yapan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, ülkesinin Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım "yapabileceğini ve yapacağını" söyledi. NATO genel sekreteri Jen Stoltenberg bu desteğin "hayati" olduğunu vurguladı.

Almanya: Kiev'e tek başına askeri yardım sağlayacak kadar büyük değiliz

Benzer temkinli bir tutum Almanya’dan geldi. Başbakan Scholz Bugünkü Washington ziyareti öncesi yaptığı açıklamada ülkesinin Kiev'e tek başına askeri yardım sağlayacak kadar 'büyük olmadığını' söyledi.  

Olaf Scholz, ABD Kongresinde bloke edilen Ukrayna yardımlarını kast ederek, ülkesinin ABD'nin Ukrayna'ya silah teslim etmemesi halinde aradaki farkı telafi edecek kadar büyük olmadığını söyledi. Scholz, "Şu anda karşı karşıya olduğumuz gerçek tehlikenin bu olduğuna inanıyorum" dedi.

Scholz- Biden görüşmesinde Kiev'e yardımın genişletilmesi ve AB'nin kabul ettiği 50 milyar euroluk özel fon konusunda devam eden tartışmalar masaya yatırılacak.
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