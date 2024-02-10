Samanyolu Haber /Dünya / ABD’nin bankalara yaptırım tehdidi Pekin’i de frenledi! /10 Şubat 2024 17:07

ABD’nin bankalara yaptırım tehdidi Pekin’i de frenledi!

Türk bankalarının Rus şirketlerinden gelen ödemeleri durdurmasının ardından benzer bir tepki de Çinli bankalardan gelmeye başladı.

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SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 

ABD’nin bankalar üzerinden yaptırım tehdidi karşısında Çin finans kuruluşları Rusya ile bazı ilişkilerine pauza yapmaya başladı. 22 Aralık 2023'te ABD Başkanı Joe Biden, ABD Hazine Bakanlığı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımları ihlal eden bankalara kısıtlama getirmesini çok daha kolaylaştıran bir başkanlık emri imzaladı. Bundan sonra Türk finans kuruluşları her yerde Rus bankalarıyla çalışmayı reddetmeye başladı. Ocak 2024'te Çin bankalarında da benzer sorunlar yaşanmaya başladı.

Rus Vedomosti gazetesi, ticari kaynaklara dayandırdığı haberinde Çin'in Rus ithalatçılara yönelik kullanılan en büyük ve ana bankası, Chouzhou Ticaret Bankası'nın müşterilerini Rusya ile işlemlerin askıya alındığı konusunda bilgilendirdiğini bildirdi.

Vedomosti gazetesi, Çin bankası yöneticilerinin geçen hafta müşterilere finans kurumunun herhangi bir Belaruslu veya Rus kişiyle ilişkilerini sonlandıracağını bildirdiğini açıkladı. Gazete, bankanın kararı nedeniyle Rus şirketlerinin birçok anlaşmada başarısız olduğunu belirtiyor.

Vedomosti, ödemelerin durması ve Çin Yeni Yılı'nın başlaması nedeniyle lojistik çöküşün neredeyse kaçınılmaz olduğunu, uzun hafta sonu tatili nedeniyle (10-17 Şubat arası) Mart ayına kadar mal ihracatının zor olacağını belirtiyor.

Gazete, Chouzhou'nun nispeten hoşgörülü uyumu ve genel merkezinin uygun coğrafi konumu nedeniyle Rus ithalatçıların ana bankası olduğunu iddia ediyor.
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