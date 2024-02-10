Samanyolu Haber /Gündem / AKP'li Şamil Tayyar'a da deprem konutu çıktı! Haberi doğruladı /10 Şubat 2024 17:12

AKP'li Şamil Tayyar'a da deprem konutu çıktı! Haberi doğruladı

6 Şubat depremlerinin ardından yurttaşlar konteyner ve çadırlarda hayata kalma mücadelesi verirken, AKP'li Şamil Tayyar'a da deprem konutu çıktığı ortaya çıktı.

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yurttaşlar binbir güçlükle, çadır ve konteynerlerde hayatta kalma mücadelesi verirken, AKP’li Şamil Tayyar’a da deprem konutu çıktığı ortaya çıktı

Birgün’den İsmail Arı’nın haberine göre, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, 4 Şubat’ta "Gaziantep Deprem Konutları Kura Çekimi" yaptı. Kura çekiminin İslahiye ilçesi bölümünde ekranda Şamil Tayyar’ın adı da belirdi. Tayyar’a 5’inci katta 2+1 daire çıktığı açıklandı.

Konuya ilişkin açıklama yapan Tayyar, haberi doğrulayarak, "Kurada 2+1 85 metrekare ev çıktı. Babamın iki katlı bahçeli bir evi vardı. Ev benim üzerime kayıtlıydı ve ağır hasar raporu vermişlerdi. Bir süre sonra da yıkıldı. Hak sahibi olarak deprem konutuna başvurduk. Kurada çıkan evi de kardeşim aldı” diye konuştu.

Tayyar, AKP’den 3 dönem milletvekilliği yapmıştı.
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