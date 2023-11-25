Erdoğan 2 ülkeye büyükelçi atadı, TPAO yönetiminden 3 kişiyi görevden aldı

Çanakkale İl Kültür Müdürü Murat Yılmaz'ın da görevden alınmasına karar verildi.





Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'ne İbrahim Yılmaz atandı.







Gazete Duvar'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'nin yeni sayısında yayımlandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Can İncesu'yu Gabon Büyükelçisi, Küresel Konular Genel Müdür Yardımcısı Güçlü Cem Işık'ı Belarus Büyükelçisi olarak atadı.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Yönetim Kurulu'ndan 3 isim görevden alındı. Genel Müdür Yardımcısı Ferruh Akalın, Edip Müyesseroğlu ve Mutlu Koç'un yönetim kurulu üyeliği görevine son veren Erdoğan; Ahmet Berat Çonkar, Bilal Yıldız, Arslan Narin ve Halim Çakmak'ı yönetim kurulu üyeliğine getirdi.Samsun İl Kültür Müdürü Adnan İpekdal'ın Rize İl Kültür Müdürlüğü'ne atanması kararı iptal edildi ve İpekdal Samsun İl Kültür Müdürlüğü görevinden alındı. İpekdal, 3 Kasım tarihli kararla Rize'ye atanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 kentin il ticaret müdürünü de görevden aldı. Görevden alınan isimler şöyle:Adana İl Ticaret Müdürü Adnan Ekiz, Aksaray İl Ticaret Müdürü İsmail Sevim, Amasya İl Ticaret Müdürü Ahmet Akbay, Ardahan İl Ticaret Müdürü Tülay Şenel, Batman İl Ticaret Müdürü Şehmus Kalkan, Bayburt İl Ticaret Müdürü Erkan Zengin, Giresun İl Ticaret Müdürü Ali Yıldırım, Manisa İl Ticaret Müdürü Muharrem Özel, Sivas İl Ticaret Müdürü Selim Baş ve Tunceli İl Ticaret Müdürü Cevat Salman.Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Akademisi Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Hakan Dedebağı, Kayseri İl Jandarma Komutanı; Adıyaman İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Hikmet Uz, Adıyaman İl Jandarma Komutanı olarak görevlendirildi.Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdür Yardımcısı Erhan Ümit Ekinci görevden alındı, yerine Murat Gül atandı.Nevşehir İl Milli Eğitim Müdürü Memet Polat, Milli Eğitim Bakanlığı Başmüfettişliğine; Hasan Davulcu Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.Kıyı Emniyeti Genel Müdür Yardımcılığı ve Yönetim Kurulu üyeliğine Abdurrahman Köse atandı. Burak Aykan da Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine atandı.