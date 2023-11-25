Samanyolu Haber /Ekonomi / Merkez Bankası’ndan ‘FAST’ kararı /25 Kasım 2023 01:11

Merkez Bankası’ndan ‘FAST’ kararı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bankaların hafta içi saat 16.00 sonrası ve hafta sonu yapılan EFT/FAST işlemleri için yüzde 50 fazla azami ücret uygulamasını kaldırdı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i ile Bankalarca Ticari Müşterilerden Alınabilecek Ücretlere İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’i Resmi Gazete’de yayımlandı.

Hafta içi saat 16.00’dan sonra ve hafta sonu gerçekleştirilen EFT/FAST işlemlerinde bankalar, azami EFT/FAST tarifelerinin yüzde 50 fazlası kadar ücret alabiliyordu.

1 Aralık 2023’te yürürlüğe girecek düzenlemeler ile saat veya gün farkı olmaksızın bütün EFT/FAST işlemlerinde azami ücret tarifesi aynı uygulanacak.
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