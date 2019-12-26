Erdoğan’a 7 bin, asgari ücretliye 304 lira zam

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın maaşı 7 bin lira zamla 2020 yılında 81 bin 250 liraya yükselirken, asgari ücretli için belirlenen zam miktarı ise 304 lira oldu. Buna göre yeni asgari ücret net 2 bin 324,70 lira olarak belirlendi. Karar oy çokluğuyla alındı.







Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, hükümetin asgari ücret teklifinin brüt 2 bin 943 lira, net 2 bin 324,70 lira olduğunu açıkladı. Zümrüt, “Net asgari ücreti geçen yıla göre, yüzde 15,03 oranında arttırmış bulunmaktayız. Evli ve üç çocuklu bir kişi için ise 2 bin 479,21 lira oldu” dedi.





Türk-İş Genel Eğitim Sekreteri Nazmi Irgat ise asgari ücret tekliflerini 2 bin 573 lira olarak sunduklarını hatırlattı ve karara muhalefet ettiklerini belirterek heyet olarak toplantıyı terk etti.





Irgat, şunları söyledi:





“Sayın Bakanım açıkladığınız bu rakamı işçi tarafı olarak kabul edemeyeceğimizi ifade ediyorum. Çünkü 2008 yılında başlayan ve günümüze kadar devam eden bir kriz nedeniyle alım gücünün en fazla düştüğü bir dönem yaşıyoruz. O bakımdan belirlenen rakamın işçilerimizin değil bir aylık süre 10 gün bile zor yetebileceğini düşünüyoruz. Bu bakımdan kararınıza katılmadığımızı kamuoyuna arz ediyoruz.”





Asgari ücrete yapılan zam miktarına tepki yağdı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından “Saray'da yaşayanlar, Katarlıların ve yandaşın rantını düşündüğü kadar asgari ücretlinin geçim sıkıntısını düşünmüyor, açlık ve sefalete mahkûm ediyor. Ne diyorduk, ‘Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor” dedi.