Samanyolu Haber /Gündem / 'Erdoğan AKP'li vekili helikopterden attı' /23 Şubat 2023 01:35

'Erdoğan AKP'li vekili helikopterden attı'

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, depremde büyük hasar alan illerden olan Adıyaman'la ilgili bilgi almak için helikopterine çağırdığı AKP'li bir Adıyaman milletvekilini "Yeter sus artık" diyerek helikopterden attığı iddia edildi.

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Oda TV yazarı Hürrem Elmasçı, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın asrın felaketi olarak tarihe geçen ve 11 ilimizi yerle bir edip, 42 binden fazla canımızı yitirmemize neden olan deprem fırtınası sonrasında afet bölgesine yaptığı ziyarette bir AK Partili milletvekilini helikopterinden "Yeter sus be artık" diyerek kovduğunu iddia etti.

Elmasçı, "Erdoğan, helikopterden AKP milletvekilini attı" başlıklı yazıda olayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın10 Şubat günü Malatya’dan Adıyaman’a helikopter ile geçerken yaşandığını belirtti.

Elmasçı'nın yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Adıyaman’daki yıkımla ilgili bilgileri helikoptere davet ettiği Adıyaman milletvekilinden almaya başladı.

Ancak milletvekilinin sürekli konuyu Adıyaman AK Parti görevlilerine getirdi, onları şikayet etti. Sayın Erdoğan sabırla dinledi. Ancak yaşı genç olan tecrübesiz milletvekili konuyu bir türlü deprem yıkımına getirmeyince sinirlendi ve bağırmaya başladı:

'Yeter sus be artık, ben ne öğrenmek istiyorum, sen neden bahsediyorsun?'

Milletvekili kem küm edip 'Ama efendim' deyip konuşmasını sürdürünce, Sayın Erdoğan, 'Çabuk hemen in helikopterden' deyip milletvekilini kovuyor…"
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