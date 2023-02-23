Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'a sunum yapıldı: Seçim hangi tarihte olacak? /23 Şubat 2023 01:24

Erdoğan'a sunum yapıldı: Seçim hangi tarihte olacak?

Hande Fırat, CNN Türk ekranlarında Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında seçim gündemine ilişkin kaynaklardan edindiği bilgilere yönelik açıklamalarda bulundu.

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Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi Türkiye’nin 10 kentinde 42 binden fazla kişinin yaşamını yitirmesine sebep oldu. Deprem felaketinin ardından 14 Mayıs’ta yapılacağı işaret edilen seçimlerin akıbeti de tartışma konusu oldu. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç’ın seçimlerin bir yıl süreyle ertelenmesi çıkışıyla başlayan tartışma, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Seçim zamanında yapılacak” açıklamasıyla gündemdeki yerini koruyor.

İDDİALAR PEŞ PEŞE GELMİŞTİ
Siyasetin sıcak başlıkları yer arasında alan seçim tarihi tartışmasına ilişkin dün Bloomberg’de yayınlanan bir haberde, seçim sandığının 14 Mayıs’ta kurulacağı ifade edilmişti. Seçimlerin tarihine ilişkin bir haber de Reuters’da yayımlanmıştı.

Reuters'a konuşan hükümet yetkilisi, "Seçimlerin 18 Haziran'da yapılması konusunda anlaşmaya varılması çok muhtemel" demişti.

SEÇİM YÜKSEK İHTİMALLE 14 MAYIS'TA
Seçim tarihine ilişkin son kulis haberi ise Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'tan geldi. CNN Türk'te ekranlara gelen Tarafsız Bölge programına katılan Hande Fırat, seçimlerle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunum yapıldığını söyledi.

"Bugün iki önemli toplantı yapıldı. Bir tanesi parti dışında bir merkezde, biri partide. Pek çok teknik isim bir araya geldi, 'hangi tarihte yapılmalı' diye. Hürriyet Gazetesi'nde de yazmıştık. 'Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ı istiyor.' diye. Bugünkü toplantıların neticesinde yüzde 99 oranında 14 Mayıs'ta seçim yapılacak gibi görünüyor" diyen Fırat, şunları söyledi:

"Bu akşam bir toplantı vardı. "Teknik açıdan yetişecek mi, teknik olarak imkanlar el verecek mi? YSK seçmen kütüklerini deprem bölgesinde hazırlayacak mı" diye bakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs'ta ısrarcı diye yazmıştım. YSK ve AK Parti'deki teknik isimler çalıştı. Akşam saatlerinde, Binali Yıldırım'dan Numan Kurtulmuş'a... Erdoğan'ın kurmayları bir araya geldiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a da bir sunum yapıldı. Toplantıdan bana gelen bilgi seçimin 14 Mayıs tarihinde yapılacağı yönünde."
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