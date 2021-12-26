Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan anketindeki MHP detayı /26 Aralık 2021 16:54

Erdoğan anketindeki MHP detayı

Metropoll Araştırma uzmanlarınca yapılan ve seçmenlere "Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusunun sorulduğu anketteki MHP detayı dikakt çekti. Söz konusu soruya MHP seçmeninin yüzde 30'unun olumsuz cevap verdiği görüldü.

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Metropoll Araştırma son anket sonuçları paylaşıldı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev yapış tarzıyla ilgili yapılan ankette Erdoğan'ın seçmenden desteği yitirdiği görülüyor.

Ankette seçmenlere "Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını onaylıyor musunuz” sorusu soruldu.

Erdoğan'ın görevinin yapış tarzı için “Evet onaylıyorum” diyenlerin yüzde 38,6, "Hayır onaylamıyorum" diyenlerin ise yüzde 57,2’de kaldığı görüldü. Partilere göre oy dağılımına bakıldığında AKP’nin yüzde 4’ü “Hayır onaylamıyorum” derken MHP’de yüzde 30,6 Erdoğan’ın görev yapış tarzını onaylamadı.

İşte son anket sonuçları:

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