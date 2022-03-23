Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan ayağına çağırdığı eski vekilleri tehdit mi etti: Başka bir partiye giderseniz... /23 Mart 2022 18:22

Erdoğan ayağına çağırdığı eski vekilleri tehdit mi etti: Başka bir partiye giderseniz...

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Erdoğan'ın eski AK Partili milletvekilleriyle bir araya geldiği toplantının perde arkasını anlattı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı"nda eski AK Partili milletvekilleri ile buluştu. Korkusuz yazarı Takan ise bu toplantıyı "Sarayda zehir olan yemek!.." başlığıyla köşesine taşıdı.

"AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin eski milletvekillerini sarayda bir araya getirdi. Onlara dedi ki; 'İnsan kendi evine sahip çıkmak için herhalde davet beklemez. Algı operasyonlarının yürütüldüğü bir dönemde sizleri bir kez daha saflarımızı sıkılaştırmaya davet ediyorum.' Zaten, davetler yapılırken belliydi düne kadar hatırlanmayan (e) milletvekillerinin saray sofrasına neden oturtulduğu…" ifadelerini kullanan Takan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Saray sofrasından zengin fotoğraflar yansıyınca hemen tartışılmaya başlandı; 'Yemeğin parasını kim ödedi? Cumhurbaşkanlığı bütçesinden mi yoksa AKP kasasından mı?' diye… 'Helal mi, haram mı' diye sorgulayanlar da vardı. Yanıtı asla verilemeyecek sorularda haklılık payı var da bir de o buluşmanın içine, perde arkasına bakmak lazım.

Yemeğe icap eden bazı eski AKP milletvekilleri ile konuştum. Ha, bu arada çok ince bir ayrıntının altını çizmeliyim; Tekrar saray sofrasına oturtulan o AKP (e) milletvekilleri partisinden hâlâ ayrılmamış olanlar…

Tayyip Erdoğan’ın bu yemekten beklediği verimi alacağını sanmıyorum. Neden?.. Çünkü, konuştuğum (e) milletvekillerinden birinden dahi bana yansıyan bir mutluluk belirtisi olmadı. 'İçerdeki hava nasıldı' soruma ağız birliği etmişlercesine 'samimi değildi' yanıtını aldım. Yemekte, birbirleri arasında 'şimdi mi aklınıza geldik' diye konuşmuşlar ama bunu Erdoğan’ın yüzüne açıktan söyleyememişler. Kayıt dışı kalmak şartıyla bana aktarılanlardan ancak şu kadarını ifade edebilirim;

AKP’li (e) milletvekilleri yemekten 'Bir başka yere giderseniz sizin için iyi, hayırlı olmaz' havasını çıkarmışlar. Bunu, kendilerine yönelik  ağır bir tehdit olarak algılayanlar da vardı…
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