Ayçiçek yağı için Rusya'dan kötü haber

Rusya Tarım Bakanı Dmitry Patrushev, bakanlığın hükümete ayçiçeği yağı ihracatına kota getirilmesini teklif ettiğini açıkladı. Hangi ülkelere ne kadarlık kota uygulanacağı üzerine ise herhangi bir bilgi verilmezken Türkiye'nin bu durumdan nasıl etkileneceği merak konusu oldu.







Cumhuriyet'in haberine göre Patrushev ayrıca, tarım ve ticaret bakanlıklarının süt ve çocuklar için gıda ürünlerinde yabancı ambalaj tedarikçilerini ikame edecek alternatifler araştırdığını söyledi.





Dünya tahıl ticaretinde önemli bir yere sahip Ukrayna ve Rusya, dünyadaki toplam buğday ihracatının yüzde 30'unu, arpanın yüzde 31'ini, ayçiçeğin ise yüzde 32'sini karşılıyor. Öte yandan Türkiye'nin arpa ithalatının yüzde 40'ı Rusya'dan; ayçiçeğinin ise yüzde 56'sı Rusya'dan ve yüzde 12'si Ukrayna'dan yapılıyor.





TÜRKİYE'Yİ NASIL ETKİLENECEK?

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle ise Türkiye'ye, bu iki ülkeden yapılan ayçiçeği yağı ithalatının sekteye uğramasıyla ülkemizde ayçiçeği yağı sorunu olmuş ve arzda da problemler yaşanmıştı. Fahiş fiyat artışı da yurttaşların tepkisine yol açmıştı.





Uzmanlar da artan ithalat ve enerji maliyetleri düşünüldüğünde, Türkiye'deki ekmek gibi unlu mamullerde ve ayçiçeği yağı fiyatlarında artış yaşanacağını öngörüyor.





Rusya Tarım Bakanı'nın açıkladığı kota uygulamasının detayları da bu yüzden Türkiye açısından önem arz ediyor.