Total'den Rusya kararı

Total kendisine yöneltilen baskılara daha fazla dayanamadı ve dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamayla “Rus petrol ve petrol ürünlerinin satın alınmasına ilişkin sözleşmeler yapmama veya yenilememe” kararını aldığını duyurdu. Şirket, “Ukrayna’daki durumun kötüleşmesi” ve alternatif petrol ithalinin mümkün olması sonucu böyle bir karara vardığını belirtti.







Total, “Rusya’nın Ukrayna halkı için trajik sonuçları olan ve Avrupa’da barışı tehdit eden Ukrayna’ya yönelik askeri saldırganlığını en güçlü şekilde kınadığını” belirtirken, “Rusya’daki varlıklarının yönetimi üzerindeki sonuçları ne olursa olsun, mevcut ve gelecekteki Avrupa yaptırımlarına sıkı bir şekilde uyulmasını” sağlayacağını taahhüt etti.





Total petrolü Polonya üzerinden, dizeli ise Suudi Arabistan’dan tedarik edeceğini söyledi.





1 Mart’ta yapılan bir önceki basın açıklamasında, petrol ve gaz firması Rusya’daki yeni projeler için artık sermaye sağlamayacağını zaten açıklamıştı. Bununla birlikte, Rus ordusunun Ukrayna’yı işgaline misilleme olarak geri çekildiklerini açıklayan BP, Shell, ExxonMobil gibi diğer büyük şirketlerin aksine, ülkedeki mevcut projelere katılımını sürdürmeyi planlıyor.





Rusya’dan gaz alımı devam edecek





Avrupa makamları tarafından belirlenen çerçevede, Avrupa kıtasında enerji arzı güvenliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak için de çaba gösterildiğini belirten Total, “Birleşik Krallık veya Amerika Birleşik Devletleri gibi Batılı ülkelerle aynı yerel kaynaklara sahip olmayan kıta Avrupası’nın bir enerji şirketi” olduğuna dikkat çekti.





Bu kapsamda, total Avrupa Birliği’nin Rus gazı tedarikini sürdürme kararlarına uygun olarak, Avrupa’ya Yamal LNG tesisinden Sıvılaştırılmış Doğal Gaz tedarik etmeye devam edecek ve hükümetler Rus gazını gerekli gördüğü sürece uzun vadeli sözleşmeler yapmaya devam edecek. Petrol arzından farklı olarak, Avrupa’nın gaz lojistik kapasitelerini göz önüne alındığında kıtanın enerji arzı için büyük sonuçları olacağından, 2 ila 3 yıl içinde Rus gazından vazgeçmenin pek mümkün olmadığı da şirket tarafından ifade ediliyor.





Total, hisselerinden vazgeçmeyecek





Artık Rusya’daki projelerin geliştirilmesi için sermaye sağlamadığının altını çizen Total, Rus enerji şirketlerindeki hisselerinden vazgeçmeyi reddediyor. Şirket, Rusya’da herhangi bir petrol, gaz sahası veya herhangi bir sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) tesisi işletmediğini ve küçük hissedar olarak sadece birkaç personel gönderdiklerini iddia ediyor.





“Avrupa yaptırımlarının mevcut bağlamı ve Rusya’daki yabancı yatırımları kontrol eden Rus yasaları, Total’in Rusya’daki azınlık hisselerini devralacak Rus olmayan bir alıcı bulmasını engelleyecektir” diyen Fransız enerji devi, “mali tazminat olmadan bu holdinglerden vazgeçmek, yaptırımların amacına aykırı olarak Rus yatırımcıların zenginleşmesine katkıda bulunacak” diyor.





Total ortak olduğu şirketlerde; Novatek (%19,4), Yamal LNG (%20), Arctic LNG 2 (%10), TerNefteGaz (%49), Zarubezhneft -JV Kharyaga (%20), herhangi bir işletme sorumluluğu olduğunu da reddediyor. Hisselerini korusa da çekilse de şirketlerin izleyeceği politikalarda büyük bir değişiklik olmayacağını iddia ediyor.







Geçtiğimiz pazartesi günü, aktivistler grubun La Défense’deki merkezinde bir eylem gerçekleştirmiş ve sirketin giriş hollerine siyah boya püskürtmüştü. Total’in, insan haklarını hiçe sayan Rusya’da her dakika gaz ve petrol çıkarmaya devam etmesi kınanmıştı.





Ekonomi Bakanı Bruno Le Maire ise, Mart ayı başında Rusya ile çalışmaya devam eden Fransız şirketleriyle ilgili olarak “Artık bir prensip sorunu olduğuna inanıyorum” demişti.