Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, bankalardaki 648 milyar liranın peşine düştü /21 Aralık 2021 15:46

Erdoğan, bankalardaki 648 milyar liranın peşine düştü

Yeni ekonomi modeli denemesiyle Türkiye ekonomisini yap-boz tahtasına çeviren AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, mevduata dolar kuru garantisi vererek ikinci hamlesini yaptı. Dolar 18,30 liradan 11 liralara kadar gerilerken, 15, 16 hatta 18 liradan döviz alanlar varını yoğunu kaybetti.

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Erdoğan, Kabine Toplantısı’nın ardından döviz kurlarına dönük kritik bir paket açıkladı. Erdoğan, “İnsanlarımızın bankadaki TL varlığını, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek. Bu kazanç stopaj vergisinden muaf tutulacak. Bundan sonra hiçbir vatandaşımızın kur daha yüksek olacak diye mevduatını TL’den dövize geçirmesine ihtiyaç kalmayacak.” ifadelerini kullandı

VATANDAŞA TUZAK, YANDAŞA KIYAK

Bold'da yer alan analize göre vatandaşa tuzak kuran AKP Hükumeti, aslında doların yükselişini seyrettiğini de göstermiş oldu. Çünkü döviz kurundaki yükselişle yandaş işadamları milyar dolarlarına milyon dolarlar ekledi. Dolar 9,50 lira seviyesindeyken 1 milyon doları olan zenginlerin bankada ya da yastık altında 9 milyon 500 bin TL’si vardı. Erdoğan’ın faiz açıklamalarıyla bir ay içinde dolar 18,30 liraya yükseldiğinde aynı zenginlerin parası 18 milyon 300 bin TL’ye fırladı. Erdoğan’ın kontrolünde yükseltilen döviz kuru, yandaş milyarderlere hiç üretmeden 8 milyon 800 bin TL kazandırdı.

DOLAR ALANLAR BÜTÜN BİRİKİMİNİ KAYBETTİ

Doların düşeceğini bilenler 18 liradan bozdurdu. Halk ise bütün olup bitenleri televizyondan izlemekle yetindi. Erdoğan ve çevresi dolardaki kontrollü yükseliş ve düşüşü bilirken vatandaş daha da yükselecek beklentisine girdi. 20 liraya çıkacak beklentisiyle küçük birikimleriyle 15, 16, 17, 18 lira seviyesinden dolar alan halk ise bütün varlığını kaybetti.

ASIL HEDEF 648 MİLYAR TL

Yerli ve milli olmakla övünen Erdoğan, 20 Aralık 2021 akşamı yaptığı açıklamayla halkı ters köşe yaptı. Yüksek fiyattan dolar alanlar yolda kaldı. Ciddi zararlar etti. Şu anda bankalarda vadesi dolmak üzere olan 648 milyar TL’lik paranın dolara gitmesini önlemeyi amaçlıyor. 648 milyar lira ve yastık altındaki 250 milyar doların sisteme girmesiyle krizdeki ekonominin rahatlaması bekleniyor.

FAKİRDEN ALIP ZENGİNE VERECEK

2018 yılındaki Rahip Brunson Krizi sırasında da gündeme gelen ve sakıncaları nedeniyle rafa kaldırılan model ne getirecek? Bankada Türk Lirası tutanlar 3 ay 6 ay ve 1 yıllık vadelerle hesap açacak. Örneğin hesap açıldığında 10,50 lira olan dolar 3 aylık vade dolduğunda 13,50 liraya çıktı. Paranın sahibi vatandaş bankadan 10,50 üzerinden faizini alacak. Ayrıca Aradaki 3 lira kur farkı hesabına yatırılacak. TL’de duranlara süper faiz verilecek. Faiz hassasiyeti olanlar da katılım hesaplarından aynı şekilde kazanacak. Bankada bir kuruş parası olmayan emekli, asgari ücretli, çiftçi bankada milyonları olanları finanse edecek. Bir başka deyişle toplumun büyük kısmının vergileri üst gelir grubundaki azınlığın paradan para kazanmasına harcanacak.

ZEHİRLİ İLACI İÇİRDİ

Ekonomist Barış Soydan, “İktidar şapkadan tavşan çıkarayım derken Türkiye ekonomisine çok ağır yan etkileri olan zehirli bir ilacı içirdi.” tepkisi verdi.

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