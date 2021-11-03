Samanyolu Haber /Gündem / "Sakın ayvayı yeme' paylaşımıyla kimi, ne mesaj verdi? /03 Kasım 2021 16:07

"Sakın ayvayı yeme' paylaşımıyla kimi, ne mesaj verdi?

Zaman zaman sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çeken eski bakan Erdoğan Bayraktar, yeni paylaşımıyla yine tartışma konusu oldu.

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Eski bakan Erdoğan Bayraktar Twitter hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Bayraktar "Sakın ayvayı yeme, pırasayı tüketme! Sonradan yiyeceğin ıspanak fayda vermez..." dedi.

Cumhuriyet'in haberine göre 17-25 Aralık sürecinde istifa eden, şimdilerde ise hakkında ortaya atılan iddiaların doğru olduğunu belirten açıklamalarda bulunan eski Bakan Erdoğan Bayraktar, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlık durumunun gündemde olduğu bugün ilginç bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sakın ayvayı yeme, pırasayı tüketme ! Sonradan yiyeceğin ıspanak fayda vermez..." ifadelerini kullandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bayraktar’ın “Dosyamda ne varsa hepsi doğrudur, hem tapeler hem teknik takip” sözlerine ilişkin “soruşturma yapılmasına yer olmadığına” karar vermişti.

İşte Bayraktar'ın paylaşımı:


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