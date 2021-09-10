Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Bayraktar yine konuştu: 8 yıldır boğazımda bir düğüm var /10 Eylül 2021 10:04

Erdoğan Bayraktar yine konuştu: 8 yıldır boğazımda bir düğüm var

17-25 Aralık soruşturmaları ile ilgili "Dosyamda ne varsa doğrudur" diyen Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar yeni açıklamalar yaptı.

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Eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, halktv.com.tr yazarı Fikret Bila'ya konuştu.

Bila, Bayraktar'la birkaç gün önce yaptığı görüşmeyi Halk TV yayınında şöyle anlattı: "Sayın Bayraktar iki nokta üzerinde duruyor. Birincisi; 'Benim para pulda işim yok. İmar işleri yapmışsam, yasaya aykırıysa mahkeme iptal eder' diyor.

"BOĞAZIMDA DÜĞÜM VAR"

Yani 'ben rüşvet almadım. 8 yıldır boğazımda bir düğüm var. Ne içersem içeyim bunu yutamıyorum, sindiremiyorum içime' diyor. Tarafsız savcı istiyor. 'Mutlaka bu dosya incelensin, eğer gerek görürlerse Yüce Divan'a gitmekten de korkmam' diyor. Yani bunu bir onur meselesi haline getirdiğini ifade etti.

Bayraktar, gazeteci Altan Sancar'a yaptığı açıklamada "Dosyamda ne varsa, hem tapeler, hem teknik takip doğrudur, hem de benim telefon konuşmalarım A’dan Z’ye kadar doğrudur" demişti.
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