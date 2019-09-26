Bu kez Fox News sunucusunu azarladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD’de Fox News televizyonunda katıldığı programda Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili açıklamalar yaptı.





Erdoğan, en fazla tutuklu gazetecinin Türkiye’de bulunduğunu söylemesi üzerine Fox News sunucusu Bret Baier’e tepki gösterdi.





“Siz şu anda yargı mensubu gibi konuşuyorsunuz. Gazeteci gibi değil. Bir defa bu noktada gazeteci gibi konuşun ve benden de siyasetçi olarak cevabını alın. Bakın ne diyorum, devlete karşı darbe girişiminde bulunan, bir DEAŞ mensubu kişi gazeteci diye serbest kalsa ABD’de buna ne dersiniz? İyi yaptı, doğru yaptı diyebilir misiniz?” dedi. Erdoğan, “Şu anda sizin verdiğiniz rakamlar da çok hayali rakamlar, onu da söyleyeyim. Bu kadar gazeteci içerde falan böyle bir şey yok” diye konuştu.