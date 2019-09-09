Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan, Saray'a kimleri davet etti? /09 Eylül 2019 21:36

Erdoğan, Saray'a kimleri davet etti?

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bütün büyükşehir belediye başkanlarını çarşamba günü Ankara'ya davet etti. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendi partilerine mensup büyükşehir belediye başkanlarının davete katılacağını açıkladı.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 büyükşehir belediye başkanını çarşamba günü Saray'a davet etti.

Cumhurbaşkanlığı'ndaki toplantıda AKP, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) mensubu belediye başkanları olacak.

30 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI

Cumhurbaşkanı 31 Mart Mahalli İdareler Seçimi'nde başkan olarak seçilen kez 30 büyükşehir belediye başkanıyla ilk kez bir araya gelmiş olacak.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) adaylarının kazandığı Van, Diyarbakır ve Mardin büyükşehir belediyelerine ise geçen ay kayyım atanmıştı.

KILIÇDAROĞLU: BAŞKANLARIMIZ KATILACAK

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saray'dan gelen davete CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının katılacağını açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Güzel... Belediyelerin çalışmalarından, sorunlarından bilgi alması, almak istemesi güzel bir şey. Tabii ki belediye başkanlarımız da katılacaklar." dedi.
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