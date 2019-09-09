Samanyolu Haber /Ekonomi / Dolarda kâbus gerçek mi oluyor? /09 Eylül 2019 21:20

Dolarda kâbus gerçek mi oluyor?

Ekonomist Evren Devrim Zelyut'un doların 7,40 TL hedefine çok hızlı bir şekilde yaklaşma ihtimalinin arttığını söylemesiyle kur tartışması alevlendi. Zelyut, “Dolar/TL kurunu yükseltecek kâbus senaryoları tekrar gündemde! Bu sefer iş ciddi.” diyor.

SHABER3.COM

Doların 7,40 TL seviyesini görebileceğini iddia eden ekonomist Evrim Zelyut, bu rakamı yukarı çekecek ya da aşağı indirebilecek veya kâbus denecek seviyelere getirecek hareket ihtimallerinden bahsediyor.

Zelyut, YouTube kanalındaki analizinde, ABD’den gelebilecek CAATSA yaptırımlarının burada kilit rol oynayacağını kaydediyor.

AMERİKA'DAN GELEN SON AÇIKLAMA

İkinci olarak da Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun etkili olacağını söyleyen Zelyut, Amerika'nın Türkiye’den yana tavır almasının bir süre piyasaları rahatlattığını, ancak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in bugün yaptığı açıklamanın endişe verici olduğuna dikkati çekiyor.

Reuters’ın geçtiği habere göre Mnuchin, "Rusya'dan S-400 aldığı için Türkiye'ye yaptırım seçeneklerine bakıyoruz. Fakat henüz karar vermedik." dedi.

MÜEYYİDE İHTİMALİ ORTADAN KALKMADI

Zelyut, “CAATSA konusu ne yazık ki Türkiye için kapanmadı ve dolayısıyla dolarda kâbus ihtimali devam edecek.” görüşünü dile getiriyor.

Fırat’ın doğusunda ise güvenli bölgede ABD ile bir anlaşmazlık olduğuna vurgu yapan Zelyut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına atıf yapıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Dolarda kâbus gerçek mi oluyor? Sonraki Haber >>

AKP'li isim ne yapacağını şaşırdı

AKP'li isim ne yapacağını şaşırdı

Taksim'deki cinayetin görüntüleri çıktı

Taksim'deki cinayetin görüntüleri çıktı

Cübbeli Ahmet'ten İBB'ye 'kayyım' çağrısı

Cübbeli Ahmet'ten İBB'ye 'kayyım' çağrısı

Almanlar Nükleer santralleri tek tek yıkıyor...

Almanlar Nükleer santralleri tek tek yıkıyor...

Görünmez kaza

Görünmez kaza

Lamborghini'yi ikiye böldüler

Lamborghini'yi ikiye böldüler

Yenikapı'daki ‘israf sergisi’ne dair açıklama

Yenikapı'daki ‘israf sergisi’ne dair açıklama

İmamoğlu'nun bu ziyareti çok konuşulacak!

İmamoğlu'nun bu ziyareti çok konuşulacak!

Hız treninde düşen telefonu havada yakaladı

Hız treninde düşen telefonu havada yakaladı

İBB'de fazladan alınan yüzlerce araç ibret için Yenikapı'ya getirildi

İBB'de fazladan alınan yüzlerce araç ibret için Yenikapı'ya getirildi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
00:12:44