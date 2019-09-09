Dolarda kâbus gerçek mi oluyor?

Doların 7,40 TL seviyesini görebileceğini iddia eden ekonomist Evrim Zelyut, bu rakamı yukarı çekecek ya da aşağı indirebilecek veya kâbus denecek seviyelere getirecek hareket ihtimallerinden bahsediyor.





Zelyut, YouTube kanalındaki analizinde, ABD’den gelebilecek CAATSA yaptırımlarının burada kilit rol oynayacağını kaydediyor.





AMERİKA'DAN GELEN SON AÇIKLAMA





İkinci olarak da Fırat’ın doğusuna yapılacak operasyonun etkili olacağını söyleyen Zelyut, Amerika'nın Türkiye’den yana tavır almasının bir süre piyasaları rahatlattığını, ancak ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in bugün yaptığı açıklamanın endişe verici olduğuna dikkati çekiyor.







Reuters’ın geçtiği habere göre Mnuchin, "Rusya'dan S-400 aldığı için Türkiye'ye yaptırım seçeneklerine bakıyoruz. Fakat henüz karar vermedik." dedi.





MÜEYYİDE İHTİMALİ ORTADAN KALKMADI





Zelyut, “CAATSA konusu ne yazık ki Türkiye için kapanmadı ve dolayısıyla dolarda kâbus ihtimali devam edecek.” görüşünü dile getiriyor.





Fırat’ın doğusunda ise güvenli bölgede ABD ile bir anlaşmazlık olduğuna vurgu yapan Zelyut, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına atıf yapıyor.