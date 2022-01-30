Erdoğan çocuğu siyasete alet etti, çocuk Kılıçdaroğlu'na 'hain' dedi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trabzonda katıldığı törenin ardından mikrofonu sahneye çıkan 10 yaşındaki bir çocuğa verdi. “Bay Kemal hain, Erdoğan’a oy verin” dedi.





CHP TEPKİ GÖSTERDİ: KINIYORUZ!



Bir çocuğun siyasi çekişmelere alet edilmesine tepki gösteren CHP, sosyal medya hesabından “Çocukları kirli siyasetinize alet etmeyin, onları bölmeyin, Türkiye’nin evlatlarını artık rahat bırakın. Kınıyoruz!” açıklamasını yaptı.





İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise "Siyasette etik ve ahlak ne yazık ki iyice terk edildi. Devleti yönetenler, masum bir çocuğa söyletilmiş “hain” ifadesine gülüyor. Trabzon’un iyi kalpli tüm insanları bu kötü duygulardan uzak duracaktır. Bir Trabzonlu olarak memleketimde bu şovun yapılmasını kınıyorum." ifadelerini kullandı.