Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan ABD ve AB’ye yaptırım sitemi /14 Aralık 2020 20:58

Erdoğan’dan ABD ve AB’ye yaptırım sitemi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada "Türkiye Avrupa Birliği'nden yaptırım değil yıllardır geciktirdi tam bir üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir. Aynı şekilde NATO müttefikimiz Amerika'dan da yaptırım değil terör örgütlerine ve bölgemizde ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz" dedi.

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Sona eren Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Erdoğan, şunları söyledi:

* Ülke ve millet olarak bölgesel ve küresel siyasi ekonomik insani nice krizle aynı anda mücadele verdiğimiz inkarı mümkün olmayan bir gerçektir.

* Kendimize ve dostlarımıza huzurlu bir gelecek inşa etmek için fedakarca gayret gösteriyoruz. Bu samimi çabalarımıza devletten ve her kesimden destek beklerken maalesef haksız ve saplantılı ithamlara maruz kalabiliyoruz.

“ÜZÜNTÜ VERİCİ”

* Son dönemde Amerika ve Avrupa'da ülkemize yönelik yaptırım söylemlerinin artmış ve süreçlerinin hareketlenmiş olması üzüntü vericidir.

* Halbuki Türkiye Avrupa Birliği’nden yaptırım değil yıllardır geciktirdi tam bir üyelik sözünü yerine getirmesini beklemektedir.

* Aynı şekilde NATO müttefikimiz Amerika’dan da yaptırım değil terör örgütlerine ve bölgemizde ilgili hesabı olan güçlere karşı verdiğimiz mücadelede destek bekliyoruz.

* Biz ne komşuları ile ne de başka herhangi bir devlet ve gerilim hele çatışma peşinde koşan bir ülke asla değiliz.

* Kendimizle birlikte tüm bölgemizin ve dünyanın huzuru refahı ve esenliği için mücadele ediyoruz ama bu durum ülke ve millet olarak hakkımızın hukukumuzun egemenliğimizin çiğnenmesi karşısında sessiz kalacağımız anlamına gelmiyor.

* Kimsenin hakkına el uzatmadığımız gibi hiç kimsenin de hakkımızı yemesine müsaade etmeyiz. Bu çerçevede Libya'dan Doğu Akdeniz'de Suriye'den Kafkasya’ya uzanan geniş coğrafyada çok boyutlu çalışmalar içerisindeyiz.

* Bu gayreti kendi çıkarlarımızı korumanın yanında gözünü ve gönlünü ülkemize çevirmiş milyonlarca kardeşimizin hukukunu savunmak içinde gösteriyoruz. Nerede bir haksızlık hukuksuzluk veya zulüm varsa tepkimizi ortaya koyarak adaletin tesisi için çaba harcıyoruz.

* Nasıl bir asır önce Kurtuluş Savaşımız ezilenlere ilham kaynağı olmuşsa ülkemizin istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de mazlum ve mağdurlara umut veriyor.

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