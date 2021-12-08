Erdoğan’dan Avrupa'ya rest: ‘AB’nin aldığı kararları tanımıyoruz’

HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “serbest kalmalılar” kararlarına rağmen halen tahliye edilmemesi üzerine Avrupa Konseyi tarafından Ankara hakkında ihlal prosedürü başlatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni bir açıklama geldi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar” dedi.





Hukukçu Kerem Altıparmak'tan Erdoğan'ın açıklamasına tepki geldi: "Cumhurbaşkanının açıklamasına göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyoruz, Avrupa Konseyi'nden çıkmayı göze alıyor, kısaca Avrupa'yı terk ediyoruz. Peki alternatifimiz ne? Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Hangi ilke ve değerler adına bu tercihi yaptık?"











