Erdoğan’dan Avrupa'ya rest: ‘AB’nin aldığı kararları tanımıyoruz’

HDP eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ile iş insanı Osman Kavala’nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) “serbest kalmalılar” kararlarına rağmen halen tahliye edilmemesi üzerine Avrupa Konseyi tarafından Ankara hakkında ihlal prosedürü başlatılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan yeni bir açıklama geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Biz, Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz. Olay bu kadar basit. Yok farz ediyoruz. Bizim indimizde bunlar yok hükmündedir. Bunları kaç kez açıkladık. İster anlasınlar ister anlamasınlar” dedi.
Hukukçu Kerem Altıparmak'tan Erdoğan'ın açıklamasına tepki geldi: "Cumhurbaşkanının açıklamasına göre Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını tanımıyoruz, Avrupa Konseyi'nden çıkmayı göze alıyor, kısaca Avrupa'yı terk ediyoruz. Peki alternatifimiz ne? Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri. Hangi ilke ve değerler adına bu tercihi yaptık?"
Erdoğan Kabil Havalimanı işletilmesi ile ilgili olarak da şunları söyledi:
"Bu konuyla ilgili olarak şu anda Katar tarafı özel sektörden bir isim belirledi. Aynı şekilde Türkiye tarafı bir isim belirledi. Bu firmalar birbirleriyle görüşmek suretiyle, aynı zamanda Taliban’la da görüşmeleri yaparak, ilgili arkadaşlarımızla bu işe müzaheret edecekler.' dedi. Yeni ekonomi politiksını değrelendiren Erdoğan, 'Biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz.' derken Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te teki çeken hareketti ile ilgili olaraki, 'Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinde böyle bir olay yaşandı mı? Bundan sonra da yaşanmaz herhalde. Bu, tam bir ibret vesikası.”