Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan vatandaşı bilerek mi fakirleştiriyor: Yine konuştu ve dolar yine yükseldi /08 Aralık 2021 15:12

Erdoğan vatandaşı bilerek mi fakirleştiriyor: Yine konuştu ve dolar yine yükseldi

Katar dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın düşük faiz söylemi yine doları yükseltti. Açıklamanın ardından dolar, 13,71'i, Euoro ise 15,48'i aştı.

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Katar dönüşü konuşan Erdoğan'ın düşük faiz söylemi yine doları yükseltti.

Erdoğan, faizlere ilişkin, “Biz bir defa yüksek faize kesinlikle inanmıyoruz. Düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceğiz ve bunu düzenleyeceğiz” dedi.

Katar dönüşü sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, kur ataklarını tersine çevireceklerine inandıklarını belirterek, düşük faiz politikasıyla kuru da enflasyonu da aşağı çekeceklerini söyledi. Döviz kurundaki hareketliliği 'manipülasyon' olarak değerlendiren Erdoğan, "DDK bu işin arkasında kimler olduğunu araştırıyor" açıklaması yaptı.

Güne 13,6070 ile başlayan dolar/TL 13,7161'e; 15,3970 Euro/TL ise 15,4819'a yükseldi.
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