Samanyolu Haber /Gündem / Şükrü İpek tutuklandı, yüzde 97 engelli eşi ve 3 çocuğu kimsesiz kaldı /08 Aralık 2021 14:56

Şükrü İpek tutuklandı, yüzde 97 engelli eşi ve 3 çocuğu kimsesiz kaldı

Hizmet Hareketi'ne yönelik soruşturmalarda büyük bir aile dramına daha imza atıldı. Cezası onanan Şükrü İpek cezaevine kondu. Yardıma muhtaç durumdaki yüzde 97 engelli eşi ve 3 çocuğu ise kimsesiz kaldı.

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Ayşe İpek ve Şükrü İpek hakkında, Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında soruşturma açıldı. Bu sırada Ayşe İpek ALS hastalığına yakalandı. Yardıma muhtaç hale geldi. Eşine sözde yargılama sonrası 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi. Yargıtay Şükrü İpek’in cezasını onadı. Tutuklanan İpek cezaevine gönderildi. Bakıma muhtaç yüzde 97 engelli eşi Ayşe İpek ve 3 çocuğu kimsesiz kaldı.

Konuyu sosyal medyada gündeme getiren insan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, “Ve maalesef eşini aldılar. Şükrü İpek dün akşam cezaevine girdi. 38 ay daha yatacak. Eşi Ayşe İpek’in şu anda bakıcısı yok! Tek başına su içemez, nefes borusuna kaçmaması için özel bir ilaç atılıyor suyuna ciddi boğulma tehlikesi geçirdi. ALS hastası 1 dakika bile yalnız kalamaz!” ifadelerini kullandı.



Ailenin üç çocuğu var. Çocukların bakımından da baba Şükrü İpek sorumluydu. Yalnız başına hiç bir ihtiyacını gideremeyen Ayşe İpek de çocukları da kimsesiz kaldı.

Şükrü İpek’in cezasının ertelenmesi için geçtiğimiz aylarda sosyal medyada binlerce paylaşım yapılmıştı. “Şükrüİpek CezaevineGirmesin” etiketiyle düzenlenen kampanyaya İnsan hakları savunucusu ve HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da destek vermişti.


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