Erdoğan’dan Sinan Oğan açıklaması

Günlerdir Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu için vereceği karar beklenen ATA İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Sinan Oğan, Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceğini ilan etti.



Erdoğan, katıldığı TRT Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.



“SİNAN BEY İLE ARAMIZDA BİR PAZARLIK KESİNLİKLE OLMADI”



Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:



* “Sinan Bey'le buradaki ofisimizde bir görüşme yapmıştık. Bugün de bizi ve Cumhur İttifakı'nı destekleyeceğini beyan etti. Kendisine şahsım ve bütün yol arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum.



* Sinan Bey ile aramızda bir pazarlık kesinlikle olmadı. Bir Afet Bakanlığı kurulması gündeme gelebilir. Mültecilerin kısa zamanda güvenli geri dönüşü için çalışıyoruz. Suriye’nin kuzeyinden askeri çekmek güvenlik zaafiyeti oluşturur.



* Biz başından beri insani yaklaştık, ülkemize yakışanı yapacağız. Muhalefetin Sinan Oğan Bey’i linç edeceğini tahmin ediyorduk. Sinan Bey’e yönelik lince milletimiz 28 Mayıs’ta cevabını verecek.”