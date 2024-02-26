Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan’dan Yeniden Refah’ı soran A Haber muhabirine fırça: ‘Rüya kendine gel’ /26 Şubat 2024 21:56

Erdoğan’dan Yeniden Refah’ı soran A Haber muhabirine fırça: ‘Rüya kendine gel’

Yerel seçimler öncesi YRP ile ittifak konusunda anlaşamayan Erdoğan, "Kürsüde 'sirk cambazı' tabirini kullandınız" sözlerini hatırlatan Rüya Akkuş'a fırça attı.

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Bold Medya'da yer alan habere göre AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan ile genel seçimlerde inşa ettikleri ittifakı yerele taşıyamadı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP seçim koordinasyon toplantısının ardından gazetecilerin sorusunu yanıtladı. A Haber muhabiri Rüya Akkuş’un Yeniden Refah Partisi’yle ilgili ittifak ihtimali sorusuna Erdoğan, “Yeniden Refahın tavrını zaten biliyorsunuz. Milletvekili seçimindeki durumundan şu anda kopmuş durumda. Yerel seçimde kendileri, birçok yerde bizden kopmuş olanlar veya kendi adaylarını gösteriyorlar” yanıtını verdi.

“KENDİNE GEL”

Bu yanıtın ardından Akkuş, “Kürsüde ‘sirk cambazı’ tabirini kullandınız” sözlerini hatırlattı. Erdoğan bu hatırlatmanın ardından Rüya Akkuş’u “Ben onların adını anmadım. Rüya kendine gel..” sözleriyle fırçaladı.
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