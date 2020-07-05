Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı böyle uyardı

Tokat'taki HES projelerine ilişkin bilgi veren ve "Barajımızın açılışı için talimatınızı beklediğimizi arz ederim" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Önce tabii müsaade edin de konuşmamızı yapalım" yanıtını verdi.





Erdoğan, "Ülkemizin enerjisine enerji katacağına inandığım bu santraller aynı zamanda kalkınmamızın, gelişmemizin, büyümemizin de sembolleridir. Santraller bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Salgın döneminde sağlık hizmetlerinin yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye böylece 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlığını ortaya koymuştur. Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Kalkınmadan, sanayileşmeden bahsetmesi mümkün değildir. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışmayla salgına teslim olmadığımızı gösterdik." dedi.





Erdoğan, "Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur. Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser, hizmet, inşa siyaseti olduğuna inanıyorum. Tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik. Hamdolsun çağrımız karşılıksız kalmadı. Bakanlıklarımızın çalışmalarını zaten takip ediyoruz, özel sektörümüz de sadece organize sanayi bölgelerinde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla, 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi." diye konuştu.