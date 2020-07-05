Samanyolu Haber /Politika / Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı böyle uyardı /05 Temmuz 2020 19:10

Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı böyle uyardı

Tokat'taki hidroelektrik santrali projesi açılışı sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'i bakın nasıl uyardı.

SHABER3.COM

Tokat'taki HES projelerine ilişkin bilgi veren ve "Barajımızın açılışı için talimatınızı beklediğimizi arz ederim" diyen Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip  Erdoğan, "Önce tabii müsaade edin de konuşmamızı yapalım" yanıtını verdi. 

Erdoğan, "Ülkemizin enerjisine enerji katacağına inandığım bu santraller aynı zamanda kalkınmamızın, gelişmemizin, büyümemizin de sembolleridir. Santraller bizler için medeni olmanın adeta sıçrama tahtalarıdır. Salgın döneminde sağlık hizmetlerinin yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye böylece 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlığını ortaya koymuştur.  Enerjisi olmayan bir ülkenin medeni olmaktan bahsetmesi mümkün değildir. Kalkınmadan, sanayileşmeden bahsetmesi mümkün değildir. Tüm dünyanın kendi içine kapandığı bir dönemde yatırımı, üretimi, istihdamı destekleyerek sergilediğimiz olumlu yöndeki ayrışmayla salgına teslim olmadığımızı gösterdik." dedi.

Erdoğan, "Salgın döneminde sağlık hizmetleri yanında hemen her alandaki yatırımlarını devam ettiren Türkiye, 2023 hedeflerine ulaşmaktaki kararlılığını ortaya koymuştur. Türkiye'nin her zaman, şu içinden geçtiğimiz kritik dönemde en büyük ihtiyacının bu eser, hizmet, inşa siyaseti  olduğuna inanıyorum. Tüm kuruluşlardan gündemlerindeki yatırım ve üretim programlarını hızlandırmalarını istedik. Hamdolsun çağrımız karşılıksız kalmadı. Bakanlıklarımızın çalışmalarını zaten takip ediyoruz, özel sektörümüz de sadece organize sanayi bölgelerinde son 6 ayda 10 milyar liralık yatırımla, 583 yeni fabrikayı tamamlayarak üretime geçirdi." diye konuştu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Erdoğan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı'nı böyle uyardı Sonraki Haber >>

Fabrika kapatılsın!

Fabrika kapatılsın!

İlginç Ambulans kazası

İlginç Ambulans kazası

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Aynı aileden üç kişi peş peşe

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Yanlış hesap köprüyü yıktı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

Arızalanan uçak otoyola iniş yaptı

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

İşte patlamanın dehşet görüntüleri!

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Sakarya Hendek'te havai fişek tesisinde patlama

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Tutuklu kanser hastası Fatih Terzioğlu’nun sağlık raporu kuruldan saklanıyor!

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Eşi yaşam mücadelesi veren Esra Terzioğlu mücadelesini anlattı

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması

Korkutan dolar kuru ve devalüasyon açıklaması
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:01:20