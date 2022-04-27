Erdoğan Et ve Süt Kurumu'nda kelle aldı

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.







AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali Köse’nin atandığı belirtildi.





ESK, geçen ay kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti. Osman Uzun’un konuyla ilgili, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık.” sözleri gündem olmuştu.





