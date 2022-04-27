Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan Et ve Süt Kurumu'nda kelle aldı /27 Nisan 2022 15:02

Erdoğan Et ve Süt Kurumu'nda kelle aldı

Ete yapılan yüzde 48'lik zam ve “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık” açıklaması ile gündem olan Et ve Süt Kurumu'nda Genel Müdür Osman Uzun görevden alındı.

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Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı.

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan atama kararlarına göre, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali Köse’nin atandığı belirtildi.

ESK, geçen ay kırmızı et fiyatlarına yüzde 48 zam yapmış, sığır kıymanın kilosu 56 liradan 83 liraya, sığır bonfilenin kilosu ise 154 liradan 228 liraya yükselmişti. Osman Uzun’un konuyla ilgili, “Çok uzun kuyruklar oluşuyordu. Bu nedenle fiyatı artırdık.” sözleri gündem olmuştu.

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