Samanyolu Haber /Gündem / Türk-İş: Açlık sınırı 5 bin 323 TL, gıda enflasyonu yüzde 85 /27 Nisan 2022 14:53

Türk-İş: Açlık sınırı 5 bin 323 TL, gıda enflasyonu yüzde 85

Türk-İş’in araştırmasına göre dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 5 bin 323 liraya, yoksulluk sınırı ise 17 bin 340 liraya yükseldi. Gıda fiyatlarındaki yıllık artış ise yüzde 85 olarak ölçüldü.

SHABER3.COM

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ise nisan ayı için dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 6 bin 170, yoksulluk sınırını ise 18 bin 474 lira olarak açıklamıştı.
 
Türk-İş’in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın nisan ayı sonuçlarını açıkladı.

Araştırma sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5 bin 323 TL’ye çıktı. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 17 bin 340 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 6 bin 965 TL’ye yükseldi.

GIDA FİYATLARI AYLIK YÜZDE 8 ARTTI

Türk İş’e göre mutfak enflasyonundaki değişim ise şu şekilde gerçekleşti: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda için’ yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 8,02 oranında arttı. Son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 85,02 olarak hesaplandı. Dört aylık değişim oranı yüzde 29,91 oldu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türk-İş: Açlık sınırı 5 bin 323 TL, gıda enflasyonu... Sonraki Haber >>

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Damat Berat, Hulisi Akar ve millete küfür eden Cengiz'in emsalsiz 'çökme' dosyası

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Harun Tokak-Kadri Yüce Bir Gece

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

Ukrayna, Rus helikopterin düşürülme görüntülerini paylaştı

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

‘Tosyalı’ vurgunu Meclis gündeminde

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Alpaslan Kuytul: 'Bir suikast planı olduğundan şüpheleniyorum'

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Cevheri Güven, Muharrem İnce'nin AKP ile çevirdiği dolapları deşifre etti

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a meydan okudu

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

Yoksulluk yaşıyorsak çalıyordur

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

AKP Türkiye'yi bu hale getirdi!

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video

Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken video
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:45:07