Türk-İş: Açlık sınırı 5 bin 323 TL, gıda enflasyonu yüzde 85

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu ise nisan ayı için dört kişilik bir ailenin açlık sınırını 6 bin 170, yoksulluk sınırını ise 18 bin 474 lira olarak açıklamıştı.







Türk-İş’in, çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptığı ‘Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması”nın nisan ayı sonuçlarını açıkladı.





Araştırma sonuçlarına göre dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) 5 bin 323 TL’ye çıktı. Gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) 17 bin 340 TL’ye, bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 6 bin 965 TL’ye yükseldi.





GIDA FİYATLARI AYLIK YÜZDE 8 ARTTI





Türk İş’e göre mutfak enflasyonundaki değişim ise şu şekilde gerçekleşti: Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin ‘gıda için’ yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 8,02 oranında arttı. Son on iki ay itibarıyla artış oranı yüzde 85,02 olarak hesaplandı. Dört aylık değişim oranı yüzde 29,91 oldu.