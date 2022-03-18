Erdoğan hâlâ, kendi atadığı valilerden, kaymakamlardan şikâyetçi

‘SİZ DE AŞIN’





‘YARA YARA GELDİK’







Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Mart’ta partisinin 50 milletvekiliyle kahvaltıda buluştu. 20 yıldır iktidarda olan AKP’nin milletvekilleri, toplantıda Erdoğan’a “bürokrasiden” yakındı.Toplantıya katılan vekiller, “seçim bölgelerinde birtakım sorunların çözülmesi için adım atmak istediklerinde bürokrasiye takıldıklarını” anlattı. Ancak edinilen bilgiye göre bu esnada Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın telefonu çaldı ve görüşmek üzere dışarı çıktı. Sonrasında Erdoğan milletvekillerine dönerek “Ne oldu, bürokrasiyle ilgili bir sorun mu var” sorusunu yöneltti. Bunun üzerine de vekiller yeniden “il ve ilçelerde vali, kaymakam gibi, daha üst düzeyde de bakan ve bakan yardımcıları gibi bürokratlara ulaşmakta zorluk yaşadıklarını” bir kez daha anlattı. Erdoğan’ın milletvekillerine, “Biz bürokrasideki engelleri yıka yıka geldik. Gerekirse siz de yıkacaksınız” yanıtını verdiği kaydedildi.Erdoğan, iktidarının ilk yıllarında da sık sık bürokratik engellere göndermelerde bulunmuş ve “Türkiye’de bir mevzuat kirliliği yaşandığını, işadamlarının bile zaman zaman bürokrasiye takıldığını” belirtmişti. Erdoğan, 2003’teki bir konuşmasında da “Türkiye’de bir bürokratik oligarşi var ve bu bürokratik oligarşi siyaseti bile parmağının ucunda döndürüp duruyor. Eğer buna bir de Türkiye’de demokratik sürece katkıda bulunacağını söyleyip de bu katkıyı vermediğiniz zaman siyasetin önünü de tıkarsınız” ifadelerini kullanmıştı.Erdoğan, AKP iktidarının ilerleyen yıllarında da “bürokrasiyi yara yara bugünlere geldiklerine” atıfta bulunmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin de önceki gün Fransa’nın Cannes şehrindeki Uluslararası Gayrimenkul Fuarı (MIPIM) kapsamında görüştüğü yabancı yatırımcılara, “Bürokrasiyi alaşağı ederiz, arkamızda cumhurbaşkanımız var” demesi dikkat çekmişti.