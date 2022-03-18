Samanyolu Haber /Politika / Soylu, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti: Geliyor gelmekte olan /18 Mart 2022 08:39

Soylu, Kılıçdaroğlu'nu tehdit etti: Geliyor gelmekte olan

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alarak, "Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi geliyor gelmekte olan" dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Resmi Gazete’de yayımlanan Emniyet Hizmetleri Sınıfı Mensupları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’i yaptığı sosyal medya paylaşımlarıyla eleştirdi.



Kılıçdaroğlu, “Erdoğan'ın imzaladığı ‘bölge sistemi’ tam bir garabettir. Saray, hayatı zorluklarla dolu olan Polisimize ‘daha çok zorluğa katlanacaksın’ diyor. Emniyet Teşkilatımızda gece gündüz emek veren kardeşlerimiz hiç merak etmesin, bu bozuk yönetmeliği iktidara gelir gelmez kaldıracağız!” ifadelerini kullandı.



BAKAN SOYLU: GELİYOR GELMEKTE OLAN

Kılıçdaroğlu’nun mesajının ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yönetmelikle ilgili bir paylaşım yaptı.

Soylu, Twitter hesabındaki mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Birçok olumlu düzenlemeyle Polisimizin şark süresini indiren, bölge düzenlemesini 2024'te başlatacak yönetmelik için Kılıçdaroğlu; ilgili büyükelçiye! onaylatarak tweet atmış. Ortağın HDPKK yönetmelik mahiridir, belediyelerinize verdiği örgüt mensupları gibi geliyor gelmekte olan"
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