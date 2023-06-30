Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan hakkında ilginç iddia: 'Yeni bir oyun planının habercisi olabilir' /30 Haziran 2023 16:56

Erdoğan hakkında ilginç iddia: 'Yeni bir oyun planının habercisi olabilir'

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrası kabinede görevlendirdiği isimlerle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim sonrası kabinede görevlendirdiği isimlerle ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

Gazete Pencere yazarı Nuray Babacan, “İktidar partisinde ‘tepki çekmeyen, dengeli’ isimlerden oluşan yeni A takımı, ister zorunluluktan, ister bilinçli bir tercihten kaynaklansın, ‘makas değişimi’ olarak okunuyor” diye yazdı.

“Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yönetime taşıdığı isimler üzerinden yapılacak bir analiz, yeni bir oyun planının habercisi olabilir” diyen Babacan, “Partinin yorgun eski tüfekleri de vitrinden uzaklaştırılıyor” dedi.

"10 YIL ÖNCEYE DÖNÜLECEK"
Yeni yapı ve yeni tercihlerin, AKP içinde son haftaların en çok konuşulan konusu olduğuna dikkat çeken Babacan, sözlerine şöyle devam etti: 

Kimine göre, ‘parti makas değiştiriyor’, kimine göre ‘fabrika ayarlarına’ dönülüyor. ‘10 yıl öncesinin politikalarına dönüleceğini’ iddia edenler bile var. Hatta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bazı bakanlarına, ‘Seni herhangi bir grubun adamı olmadığın için bakan yaptım’ dediği anlatılıyor.”
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