Erdoğan hakkındaki 1 milyar dolarlık yolsuzluk ifşası yargıya taşındı

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Türk Medya Grubu’nun sahibi Hasan Yeşildağ’ın kardeşi Ali Yeşildağ’ın Antalya Havalimanı’nın işletme ihalesine yönelik iddialarını yargıya taşıdı. 4 kişi hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirten HKP MYK üyesi Adnan Okur, “Ey savcı ve yargıçlar; gücünüzü cüzdanınızdan değil vicdanınızdan, emri yasalardan alın” dedi.







Gerçek Gündem'in haberine göre AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen Yeşildağ kardeşlerin en küçüğü Ali Yeşildağ, 2007’deki Antalya Havalimanı’nın işletme ihalesinde; Çelebi Holding’in dosyasından ‘evrak çalarak’ devre dışı bıraktıklarını ve IC Yatırım Holding’in kazanmasını sağladıklarını belirtmişti. Yeşildağ, Erdoğan’ın bu ihale için 1 milyar dolar aldığını iddia etti.





4 İSME AĞIR SUÇLAMALAR

HKP avukatları AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, AKP milletvekili Ali İhsan Arslan, Çeçen Holding Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Çeçen ve Ali Yeşildağ hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.





HKP avukatları tarafından başsavcılığa verilen dilekçede Erdoğan, Arslan, Çeçen ve Yeşildağ’ın, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme”, “ihaleye fesat karıştırma”, “rüşvet”, “nüfuz ticareti” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarını işledikleri iddia edildi.





Öte yandan dilekçede yer alan isimler hakkında soruşturma yürütülerek kamu davası açılması talep edildi.





SAVCILARA SESLENDİ: GÜCÜNÜZÜ CÜZDANINIZDAN DEĞİL VİCDANINIZDAN ALIN

Suç duyurusuna ilişkin HKP MYK üyesi Adnan Okur şunları söyledi:





“Sonları yaklaştıkça pislikler saçılmaya başladı. Suça bulaşanlar gemiyi terk ediyor. Bu nasıl bir pişkinlik? Bu nasıl bir utanmazlık, arlanmazlık? Sanki itiraf edince suç işlememiş olacaklar. Evet Ali Yeşildağ’ın gündeme düşen videosundki sözde itiraflarından, günah çıkarmalarından bahsediyoruz. Ne diyor Ali Yeşildağ? Suç tarihinde yani 2007’de hukuk vardı, savcılık işliyordu, mahkemeler karar veriyordu, basın üzerine gidiyordu. Ey savcı ve yargıçlar; gücünüzü cüzdanınızdan değil vicdanınızdan, emri yasalardan alın. Ve ey basın; hürriyetin kontrolü sizinle olur. Parababalarının emrinde, onların çıkarlarını savunan değil; halkın çıkarlarını savunan ve halk örgütlerinin yönetiminde olan medya olun. HKP programı işte bunu söyler. Hürriyetin gücü bağımsız ve gücünü yasadan alan savcı, hakimlerden gelir; hürriyetin kontrolü de bağımsız, özgür basınla sağlanır. HKP yine gereğini yaptı: Sıra sizde!"