Erdoğan hedef göstermişti: Gezi Davası’na bakan mahkemeye soruşturma

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Gezi davasının dünkü duruşmasında tüm sanıklar için beraat kararı veren İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi başkan ve iki üyesi hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi.





HSK Birinci Dairesi, Mahkeme Başkanı Galip Mehmet Perk, üye Ahmet Tarık Çiftçioğlu ve Talip Ergen hakkında inceleme ve soruşturma izni verdi. Kurulun heyet ile ilgili araştırma yapmak üzere bir müfettiş görevlendireceği öğrenildi.

Gezi direnişini yargılama iddiasındaki davanın dün görülen duruşmasında tutuklu Osman Kavala'nın tahliyesine ve tüm sanıkların beraatına karar vermişti.

Osman Kavala henüz tahliye edilmemişken İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, hakkında 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan Kavala savcılığa sevk edildi.



