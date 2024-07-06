Samanyolu Haber /Spor / Erdoğan, Hollanda maçı için Almanya'ya gitti /06 Temmuz 2024 17:55

Erdoğan, Hollanda maçı için Almanya'ya gitti

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bu akşam saat 22.00'de oynanacak Türkiye-Hollanda futbol maçını izlemek üzere Almanya'ya gitti. Erdoğan, maç nedeniyle bugünkü Azerbaycan ziyaretini iptal etmişti.

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AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye A Milli Futbol Takımı ile Hollanda Milli Takımı arasında oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesini izlemek üzere Berlin'e gitti.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada yarı finale yükselmek için Berlin Olimpiyat Stadı'nda Hollanda ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'na destek vermek amacıyla "TUR" uçağıyla Berlin'e giden Erdoğan'ı, Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Valisi Davut Gül, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı Çağatay Özdemir de Almanya'ya gitti.

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A Milli Futbol Takımı'nın Avusturya'yı 2-0 yendiği karşılaşmada gol sevinci sırasında yaptığı "bozkurt" işareti nedeniyle Merih Demiral hakkında UEFA  soruşturma başlatmıştı.

Erdoğan'ın, Azerbaycan'ın Şuşa kentinde bugün düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne katılacağı programını iptal ederek Hollanda-Türkiye karşılaşması için Almanya'ya gideceği belirtilmişti.
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