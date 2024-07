İmamoğlu’ndan Erdoğan'a akraba ataması cevabı

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB), 2020 yılında 693 çiftçi ile başlattığı çiftçiye destek programında, bugün bitkisel üretimde 4 bin 660, hayvansal üretimde 2 bin 3, arıcılıkta 417 ve balıkçılıkta bin 300 olmak üzere toplam 8 bin 401 üreticiye ulaştı. 2023 yılı hububat ekim döneminde, gönüllü çiftçilerin desteğiyle, toplam 130 dekar alana 7 çeşit buğday, 82 dekar alana da 4 çeşit arpa ekimi yapıldı. Bugün de Silivri’de İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımı ile 5 çeşit yerli buğday tohumunun hasadı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Araştırma Enstitüleri tarafından geliştirilen yerli tohumlar toplam 50 dekarlık alana ekildi. Silivri Gazitepe Köyü’nde gerçekleştirilen deneme hasadına, CHP Parti Meclisi üyeleri Cem Aydın, Berker Esen, CHP Tekirdağ milletvekili İlhami Özcan Aygun, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Çatalca Belediye Başkanı Erhan Güzel de katıldı. İmamoğlu, törende çiftçilerle birlikte kasket taktı.



“GERÇEK MİLLİYETÇİLİK BUDUR”



Hasat öncesinde konuşan İBB Başkanı İmamoğlu, “Cumhuriyetimizin de temelinde, tarımsal üretim vardır. Tarımı, toplumumuzun büyük bir kesimi, Cumhuriyet'le beraber öğrenmiştir kırsalda. Onun eğitimi, onun altyapısı ta Köy Enstitüleri’ne kadar uzanan bilinçli bir köylü toplumun varlığı, belki de bizim en temel gücümüzün kaynağı. Biz, o temel felsefeden asla şaşmadık, şaşmayacağız. Bu toprakları koruyacağız. Toprağı korumak, ‘toprak ana’ diye tariflediğimiz o kutsal emaneti korumak, tarım yapanın, emekçinin hakkını korumak nedir biliyor musunuz? İşte gerçek milliyetçiliktir, vatanını sevmektir, milletini sevmektir. Bu bağlamda biz, bu cennet vatanın her karış toprağını korumak sadece güvenlik açısından korumak değildir. Güvenliğini de koruyacağız. Canımızı feda edeceğiz. Ama aynı şekilde bu toprağın bereketini korumak, bu toprağın üretimini arttırmaktır milliyetçilik. Bundan asla şaşmadık, şaşmayacağız. Onun bizi var ettiğinin farkındayız” diye konuştu.



“BEN KENDİME ‘EKONOMİSTİM’ DİYEBİLİR MİYİM?”



Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik krize de dikkat çeken İmamoğlu sert eleştirilerde bulundu. İmamoğlu şunları söyledi:



* "Çiftçilerimiz, hayvancılarımız, sanayicilerimiz, esnafımız, yurttaşımız, ücretli çalışanımız, emeklilerimiz, hemen her kesimden yurttaşımızın ne kadar zor durumda olduğunu hepimiz biliyoruz. Ve bu bir buhran. Ama buna rağmen, bu koşullarda ayakta durmaya çalışıyoruz. Enflasyon aldı başını gidiyor. Bu milletin aklı, bilgisi, görgüsü bizleri; bırakın o boş lafları, çağ atlama laflarını daha ötesine götürecek bir birikime sahiptir. Tek şart var. Ne biliyor musunuz? Tek bir beyne değil, bu milletin toplu bir biçimde her birinin beynine emanet edersek kendimizi, kazanırız. Ama ‘tek bir akla güvenin ve her şeyinizi bana bırakın’ diyen akla emanet ettiniz mi; olacak budur. Bugün çektiğimizin yegane sebebi budur. Öyle değil mi? Ben, bazı insanların bilgisi karşısında göstereceğim hürmeti başaramıyorum. Daha fazla göstermek istiyorum.



* Öyle iyi yetişmiş bilim insanlarımız, ilim insanlarımız, eğitimcilerimiz, tarım uzmanı, sanayi uzmanı, her konuda muazzam. Ama hiçbir şey bilmeden ‘ben bilirim’ diyenden korkun. Öyle durduk yere ben kendime ‘bilim insanı’ diyebilir miyim? Diyemem. Yani durduk yere kendime ‘ekonomist’ diyebilir miyim? Diyemem. Ama uzmanına emanet et… Onun partilisi yok. Yeter ki uzmanını emanet et. Bakın; uzmanına emanet ettin mi bu milletin sırtı yere gelmez. Gelmez. Bugün ‘enflasyon aldı başını gidiyor’ diyorsak; müsebbibi, sebebi bu durumdur, bu pozisyondur. Maliyetler ne yazık ki artıyor. Ekonomi yönetiminde, akıl ve bilimden uzaklaşmanın cezasını çekiyoruz. O bakımdan biz, iki dudağın arasından çıkacak söze değil, milletin sözüne güveneceğiz ve yolumuz o yol olacak.”



MİLLİ TAKIMA DESTEK: BOL GOLLÜ BİR MAÇ OLSUN



Çiftçilerin de ekonomik kriz ortamından payına düşen olumsuzlarla mücadele ettiğini vurgulayan İmamoğlu, İBB olarak yaptıkları tarımsal desteklerden örnekler verdi, destekleri artıracaklarını söyledi. İmamoğlu “Çiftçilerimizin emeği, bizlerin desteğiyle, İstanbul daha çok üreten bir şehir olacak. Üreticilerimizi bu zor günlerde, bu sıkıntılı ekonomik koşullarda enflasyona yedirmemek için elimizden gelen desteği, sizlerle buluşturacağız. Umuyorum bugünün bereketi bol olsun. Her günün bereketi bol olsun. Bugünün bereketi, akşam da milli takımımıza bol bol gol versin. Yapılan haksızlığa karşı, bizim pırlanta gibi gençlerimizin ayakları, bilekleri, gücü yerinde olsun. İnşallah güzel oynasınlar. Bizim bugün tarlada kazanacağımız bol bereket gibi, onlar da ayaklarıyla, bol gollü bir maçla maçı kazansınlar inşallah” diye konuştu.



İmamoğlu, konuşmasının ardından, çiftçi Ercan Tarladaçalışır’ın kullandığı biçerdövere binerek, deneme hasadının gerçekleştirilmesine tanıklık etti.



GAZETECİLERİN SORULARINI YANITLADI



İmamoğlu, hasadın ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. İBB şirketi Kiptaş tarafından 2019’dan önce Mevlüt Uysal döneminde 200 kişiye indirimli ev satıldığı iddiasının sorulması üzerine İmamoğlu “Bazen alan insanların ismiyle meseleler gündeme geliyor ama biz alanla değil de satanla ilgileniyoruz. Niçin böyle sattığını ve nasıl böyle bir şeye giriştiğine ilişkin Sayıştay raporlarını bekliyoruz. Ona göre yapılması gereken işlemler var ise de takibini yapıp işlemler için harekete geçeceğiz” dedi.



“İŞİN PEŞİNİ BIRAKMADIĞIMIZI MİLLETİMİZ BİLSİN”



2019 yılı Sayıştay raporunda konuyla ilgili tespitin yapıldığının hatırlatılması üzerine İmamoğlu “Evet var. O döneme dair zaten bir kısım işlemler yapıldı. Ama yine bu detaylar üzerinden süreci irdelemeye devam edeceğiz. Zaten birçok konuda aslında yaptığımız hukuki girişimlerimiz var. Yani sadece Kiptaş'ta değil birçok birimimizde. Ama biliyorsunuz ki özellikle bu tür konularda ama bakanlık ama diğer kurumlarda birçok hukuki girişimlerimiz ne yazık ki hem karşılıksız bırakıldı. Hatta soruşturma yapma ve bunun gibi birtakım yetkilerimizin elinde elimizden alındığını bütün kamuoyu biliyor. Aynı şeyleri tekrar etsek de etmesek de süreç böyle. Ama işin peşini bırakmadığımızı milletimiz bilsin” diye konuştu.



CUMHURBAŞKANI’NA ATAMA YANITI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, başta İBB olmak üzere CHP'li belediyelerde dost, ahbap atamaları yapıldığına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine İmamoğlu "Vallahi Cumhurbaşkanı hangi duyguyla bunu söyledi bilmiyorum. Ama dost, akraba işine girersek acaba devlet kademeleri veya yakın çevresinde işe girmemiş ya da dibinde durmayan dostu, akrabası var mı bilmiyorum. Önce kendilerine bir baksınlar" değerlendirmesinde bulundu.