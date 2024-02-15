Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan hukuk istemiyor: 'Hazmedemiyorum' diyerek AYM ve Danıştay'ı hedef aldı /15 Şubat 2024 19:03

Erdoğan hukuk istemiyor: 'Hazmedemiyorum' diyerek AYM ve Danıştay'ı hedef aldı

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE ve Mısır ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, Danıştay ve AYM'nin verdiği kararları kabul edemediğini ve rahatsız olduğunu söyledi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BAE ve Mısır ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Yargı kararlarını kabul edemediğinin altını çizen Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde: 

"... Danıştay'ın aldığı bu karara da sessiz kalmamız mümkün değil. Nasıl ki Anayasa Mahkemesi’nin aldığı bazı garip kararlarda Cumhur İttifakı olarak tepkisiz kalmıyorsak, bunda da sessiz kalamayız. Ayrıca Anayasa Mahkemesi’nin almış olduğu bu kararları hazmedemiyorum.

Danıştay zaman zaman yapıyor, bu tür kararlarla bizi rahatsız ediyor ama Anayasa Mahkemesi’nin sık sık bu tür kararları alması bizi ciddi manada rahatsız ediyor. Mesela Anayasa Mahkemesi bir de BTK'yla ilgili bir karar almış. Hani bunun neresinden gireceksin? Nasıl böyle bir karar alınır? Biz de bu işin üzerine üzerine giriyoruz, gideceğiz. Danıştay'da da bu işin yine aynı şekilde takipçisi olacağız."
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