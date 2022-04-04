Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan için CHP’ye sızan kadın kim? /04 Nisan 2022 11:39

Erdoğan için CHP’ye sızan kadın kim?

Almanya’daki başlatılan istihbarat davasında savcının raporuna göre, bir Alman firmasından illegal olarak Türkiye’ye satılan bir yazılım, muhalif gibi görünen bir web sitesi üzerinden cep telefonlarına yayıldı. Olayı duyuran Cevheri Güven’e göre, bu süreçte kritik rol ve her şeye başlatan kişi Nida Uysal.

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Gazeteci Cevheri Güven Almanya’da patlak veren istihbarat skandalının nasıl Türkiye’ye uzandığını anlatıyor. Ucu Türkiye’ye uzanan skandal davanın Almanya savcılığındaki rapora göre, Alman firmasından illegal olarak Türkiye’ye satılan yazılım, muhalif gibi görünen bir web sitesi üzerinden cep telefonlarına yayıldı.

Telefonları ele geçirme operasyonu sonrası başta CHP’liler olmak üzere muhalefetin tüm bilgileri depolandı.

Güven videosuyla paylaştığı notta bir isem dikkat çekti: “Bu süreçte kritik rol ve her şeye başlatan kişi Nida Uysal’dı…”


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