Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan imzalı zamlara isyan eden Külünk devreleri yaktırdı: Kirli bir operasyon... /16 Temmuz 2023 09:53

Erdoğan imzalı zamlara isyan eden Külünk devreleri yaktırdı: Kirli bir operasyon...

AKP Merkez Karar Yönetim Kurumu Üyesi Metin Külünk, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla akaryakıta yapılan ÖTV zammına tepki gösterip "kirli operasyon" iddiasında bulundu.

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Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemeler, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan dev zamlarla kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi.

Halihazırda yaşanan hayat pahalılığı ile yurttaş her geçen gün daha da yoksullaşırken yapılan bu zam tepkilere neden oldu. Erdoğan'ın gençlik yıllarından beri "dava" arkadaşı olan AKP MKYK üyesi Metin Külünk ise dikkatleri zamdan uzaklaştırıp uygulanış şekline ve zamanına çekmeye çalışarak bir kez daha hedef saptırma yoluna gitti.

Zammın 15 Temmuz'un yıl dönümüne ve camilerden okunan salaların ardına getirilmesine işaret eden Külünk, imzacısının Erdoğan olduğu karara ilişkin şu ifadeleri kullanmaktan geri durmadı: 

"Akaryakıta yapılan ÖTV zammının 15 Temmuz gecesine de hem de sela okunmasının hemen ardına denk getirilmesi kirli bir operasyona benziyor.

Selalar okunurken ÖTV zammının ilan edilmesine kim veya kimler sebebiyet vermişse derhal görevden alınmalı.

Ayrıca bu zammın enflasyonu körükleyeceği gerçeğinin gözardı edilmesinin üzerinde de ayrı düşünmek gerekiyor."
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